Sécurité au Sud, reconstruction, banques et services : comprendre la situation du Liban en novembre 2026 et les différences entre les régions.

9

Lire l'article Stop

Le Liban traverse en novembre 2026 une crise à plusieurs niveaux : les frappes et l’occupation israéliennes persistent dans le Sud, la reconstruction reste incomplète et le système bancaire n’a pas retrouvé un fonctionnement normal. Le pays conserve ses institutions et une vie économique, mais les conditions quotidiennes diffèrent fortement d’une région et d’un foyer à l’autre.

Pour comprendre la situation actuelle au Liban, il faut distinguer la sécurité, le fonctionnement de l’État et les moyens de vivre. Une reprise des commerces dans une ville ne signifie pas que les villages frontaliers peuvent se reconstruire. Un taux de change stabilisé ne rend pas automatiquement leurs économies aux déposants. Ces réalités coexistent, au lieu de se succéder comme les étapes d’un retour uniforme à la normale.

Repères actualisés le 17 novembre 2026. Cette synthèse distingue les événements signalés ce jour des données économiques et sociales publiées antérieurement.

Le Sud reste le principal foyer d’insécurité

Le 17 novembre, les correspondants de l’agence nationale d’information ont signalé une frappe aérienne israélienne dans la nuit sur Houla, des tirs de mitrailleuses à Khiam et, à l’aube, des tirs d’artillerie sur Wadi Slouqi ainsi que sur les montagnes autour de Chaqra et de Qabrikha. Les dépêches consultées ne donnent pas de bilan humain. Ces signalements illustrent la poursuite d’activités militaires, sans permettre de dresser un bilan exhaustif de la journée.

La Ligne bleue a été tracée par les Nations unies en 2000 pour vérifier le retrait israélien. Elle constitue une ligne de retrait, et non un traité de paix. Le maintien de forces israéliennes du côté libanais, les survols et les destructions sont au cœur des demandes libanaises de retrait et de respect de la souveraineté.

Une baisse des combats n’est pas un retour à la normale

La FINUL fait état d’une diminution importante des violences depuis l’accord-cadre conclu en juin 2026 entre le Liban, Israël et les États-Unis. Elle constate néanmoins des violations quotidiennes. Dans les villages où des habitants reviennent, retrouver sa maison ne signifie pas toujours retrouver un logement habitable, une route utilisable ou un revenu.

Dans sa présentation de novembre, l’ONU souligne les difficultés des familles qui essaient de reprendre leurs activités, notamment agricoles. Le retour au village est ainsi un processus matériel autant qu’une décision personnelle : il dépend de la sécurité, de l’état des habitations et des services. La présence de familles revenues ne prouve pas que toutes les familles déplacées peuvent suivre.

Le déploiement de l’État et l’après-FINUL

Deux questions structurent les discussions : comment permettre aux institutions libanaises d’exercer seules l’autorité militaire sur leur territoire, et comment obtenir le retrait israélien ? Le cadre négocié en juin prévoit un processus réciproque et séquencé, liant notamment le désarmement vérifié des groupes non étatiques à un redéploiement progressif des forces israéliennes hors du Liban. Sa mise en œuvre reste un enjeu de premier plan.

Un autre calendrier approche. La résolution 2790 du Conseil de sécurité prévoit la fin des opérations de la FINUL le 31 décembre 2026, suivie d’un retrait ordonné et sûr sur une période pouvant aller jusqu’à un an. Cela ne signifie pas que tous les Casques bleus quitteront le pays le même jour. Les fonctions de surveillance, de liaison et d’appui à la sécurité après cette échéance constituent un dossier distinct de la seule réduction des effectifs.

Le 17 novembre, après avoir rencontré le président Joseph Aoun, le député Simon Abi Ramia a déclaré qu’aucune formule finale n’avait encore été trouvée pour maintenir une présence internationale dans le Sud après la FINUL. Il a appelé à poursuivre les démarches avec la France et les partenaires internationaux sous l’égide des Nations unies. Il s’agit de sa présentation de l’état des discussions, et non de l’annonce d’un accord déjà conclu.

Une économie de nouveau fragilisée par la guerre

La Banque mondiale prévoyait en août une contraction du produit intérieur brut de 6,4 % en 2026, après une croissance estimée à 4,2 % en 2025. Ce sont des estimations datées, et non un bilan définitif de l’année. Elles illustrent le retournement provoqué par la reprise du conflit en mars : dommages matériels, déplacements, perturbations des approvisionnements et recul du tourisme.

L’institution distinguait la relative stabilité du change de la fragilité de l’ensemble économique. Un cours monétaire stable ne suffit pas à mesurer le pouvoir d’achat, les revenus ou l’accès aux soins. Le logement détruit, la perte d’une clientèle et l’interruption d’une scolarité ont des effets qui dépassent le mois où survient l’attaque.

Pourquoi les banques restent-elles au centre de la crise ?

Le problème bancaire hérité de la crise de 2019 n’est pas réglé par la seule circulation de dollars en espèces. Il concerne les pertes, la viabilité des établissements et les conditions de restitution des dépôts. Dans son communiqué du 18 septembre, le FMI a salué des modifications du cadre de résolution bancaire, tout en demandant que la législation sur la stabilisation financière et la récupération des dépôts respecte les normes internationales.

Le Fonds insiste notamment sur l’ordre d’absorption des pertes : les déposants ne doivent pas supporter celles-ci avant les actionnaires et les créanciers de rang inférieur. Il demande aussi que les promesses de remboursement restent compatibles avec la solidité future des banques et la soutenabilité des finances publiques. Une réforme annoncée n’est donc pas synonyme d’un accès immédiatement rétabli à tous les avoirs.

La mission du FMI achevée le 13 novembre confirme que ce chantier reste ouvert. Dans sa déclaration de fin de visite, son chef, Ernesto Ramirez Rigo, fait état de progrès dans la clarification des options étudiées par la Banque du Liban et le gouvernement, mais estime que des travaux supplémentaires sont nécessaires pour parvenir à une stratégie durable de restructuration. Le texte sur la stabilisation financière et la récupération des dépôts demeure présenté comme un projet devant le Parlement, et non comme une solution déjà appliquée.

L’école et les services font partie de la reconstruction

L’UNICEF a consacré une étude aux conséquences de l’escalade de 2026 sur l’éducation, à partir d’une enquête du ministère de l’Éducation portant sur 1 089 établissements. Les besoins ne se limitent pas aux murs : continuité des cours, rattrapage des apprentissages, soutien psychosocial et protection des enfants font partie du même chantier.

Le Liban de novembre 2026 ne peut donc être décrit ni comme un pays entièrement paralysé, ni comme un pays revenu à la normale. Le critère décisif pour les habitants reste concret : pouvoir vivre en sécurité, accéder à son logement, à ses revenus, à l’école et aux soins, sans devoir contourner chaque jour les défaillances des services ou les conséquences de la guerre.

Photo de couverture : la corniche de Raouché, à Beyrouth. Photographie d’archives, François el Bacha pour Libnanews ; elle ne représente pas les événements du 17 novembre.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews