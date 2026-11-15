23

Lire l'article Stop

Qui commande à la Banque du Liban ? 🏦🇱🇧



Pendant 30 ans, un seul homme a dirigé la Banque du Liban. Aujourd'hui, la loi de résolution bancaire crée un second centre de décision. 🏛️ Qui a le dernier mot en cas de blocage ?



📌 Au programme :

👤 Riad Salamé, gouverneur de 1993 à 2023

🆕 Karim Souaid, gouverneur depuis avril 2025

📜 Le Conseil central et le Conseil supérieur de résolution

⚖️ Le recours du président Aoun contre l'article 3

🌍 Le FMI évaluera tout changement



🔔 Abonne-toi à LibnaNEWS pour suivre ce dossier : libnanews.com

Voir la video originale sur YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews