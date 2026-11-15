Qui commande à la Banque du Liban ? 🏦🇱🇧
Pendant 30 ans, un seul homme a dirigé la Banque du Liban. Aujourd'hui, la loi de résolution bancaire crée un second centre de décision. 🏛️ Qui a le dernier mot en cas de blocage ?
📌 Au programme :
👤 Riad Salamé, gouverneur de 1993 à 2023
🆕 Karim Souaid, gouverneur depuis avril 2025
📜 Le Conseil central et le Conseil supérieur de résolution
⚖️ Le recours du président Aoun contre l'article 3
🌍 Le FMI évaluera tout changement
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