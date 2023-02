Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le patriarche maronite, le cardinal Béchara Boutros Rahi, a indiqué que tout appel lancé par les communautés arabe et internationale constitue une condamnation de la corruption des responsables libanais et du mauvais usage du pouvoir.

Lors de l’homélie du dimanche, le prélat a affirmé que l’élection du président de la République fait cesser la manipulation des trésors de l’État aux dépends du Trésor et du peuple.

« La poursuite de la destruction de tout ce qui a caractérisé le Liban en matière de développement et de prospérité est inacceptable, aux niveaux scientifique, culturel, médical, bancaire, et au niveau de la diversité culturelle et religieuse et de la vie ensemble », a-t-il expliqué, évoquant également l’importance de la liberté d’expression et de l’ouverture à l’Est et à l’occident dans le domaine culturel et économique.

