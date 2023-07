Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le patriarche maronite, Beacute;chara Boutros Rahi a souligneacute; que tout le monde au Liban et agrave; l#39;eacute;tranger se plaint de la corruption politique, financiegrave;re, administrative, commerciale et morale.

Il a ajouteacute; dans son homeacute;lie que tout le monde se plaint de la mort de la conscience humaine et de l#39;asservissement de ceux qui idolacirc;trent le pouvoir, les armes et les inteacute;recirc;ts personnels pour perturber l#39;eacute;lection du preacute;sident et deacute;truire les institutions.

nbsp;

nbsp;nbsp; ================D.CH.

nbsp;

nbsp;

nbsp;