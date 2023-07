Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le patriarche maronite, le cardinal Beacute;chara Boutros Rahi a exprimeacute; sa douleur face agrave; lrsquo;incident de Qornet el-Sawda.

Srsquo;exprimant lors de la messe dominicale, le preacute;lat a ajouteacute; qursquo;il compte sur lrsquo;armeacute;e pour controcirc;ler la seacute;curiteacute;.

Il a preacute;ciseacute; que les habitants de Bcharreacute; doivent faire preuve de retenue.

Par ailleurs, il a rappeleacute; que le Liban a souffert en raison de ceux qui ont pris le pouvoir depuis 30 ans.

Et de conclure que ces parties au pouvoir ont eacute;puiseacute; l#39;Eacute;tat et voleacute; son argent, et ne veulent pas qu#39;un preacute;sident soit eacute;lu.

nbsp;

nbsp;nbsp; ==============D.CH.

nbsp;