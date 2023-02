Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le patriarche maronite, le cardinal Béchara Boutros Rahi, a présidé la messe dominicale à Bkerké.

Le prélat a indiqué dans son homélie que l’abstention des députés d’élire un président de la République, par obéissance aveugle à leurs références, constitue une trahison nationale et un crime contre le peuple et l’État.

Le prélat a ajouté que l’état du peuple libanais qui souffre de la pauvreté et de la faim, de la privation des médicaments et des denrées alimentaires ainsi que de la justice, en raison de la mauvaise performance des politiciens qui insistent à trahir le peuple.

Selon ses dires, les députés de la Nation qui s’abstiennent d’élire un président de la République, par obéissance aveugle à leurs références, préfèrent l’effondrement allant en crescendo des institutions constitutionnelles et publiques et l’oppression du peuple, contraignant les jeunes à la migration.

« Ces positions ne constituent-t-elles pas une grande trahison, voire un crime majeur contre le peuple libanais et l’État?, a-t-il interrogé.

Et de poursuivre : « Ils parlent de la nécessité du dialogue pour aboutir à un candidat consensuel, alors que certains s’accrochent à leur candidat et veulent l’imposer aux autres, tandis que d’autres s’accrochent au droit de veto sur la nomination de telle ou telle personnalité qualifiée, alors que les qualifiés sont nombreux. La première chose que ce dialogue exige, s’il a lieu, c’est de commencer d’abord par le rejet de l’égoïsme et des intérêts personnels ».

