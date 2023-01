Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le patriarche maronite, le cardinal Béchara Boutros Rahi a indiqué que l’arrestation de William Noun a démontré que le pouvoir judiciaire est devenu un outil de vengeance et de haine et que les services sécuritaires adoptent des pratiques policières

«N’ont-ils pas honte de demander l’arrestation de William Noun et de perquisitionner sa demeure, prenant à la légère ses souffrances et celles de sa famille? », a-t-il interrogé.

Lors de son homélie de dimanche, le prélat a dénoncé les mauvaises pratiques des responsables qui ont plongé la patrie à un tel niveau de pauvreté, d’effondrement, de corruption et d’abus soutenus par les personnes au pouvoir.

Rahi a appelé le parlement à cesser la destruction du pays et des institutions, l’exhortant à élire un président conformément à la Constitution.

« Il est honteux que des pays arabes et étrangers tiennent des entretiens dans le but d’aider le Liban et d’y élire un président, au moment où le parlement est fermé devant le vote, sous prétexte de l’hérésie de l’accord préalable sur la personne du président », a-t-il ajouté, condamnant ces atteintes au système parlementaire démocratique libanais.

S’adressant aux politiciens, il a mis en garde contre le changement du climat social, notant que les Libanais sont sur le point de se révolter.

« Le prolongement de la vacance sera suivi par des vides au sein des grandes institutions constitutionnelles, judiciaires, financières, militaires et diplomatiques », a-t-il rappelé.

Dans ce contexte, le prélat a mis en garde contre un plan visant à créer la vacance dans les postes maronites et chrétiens pour y mettre la main.

============D.CH.