ANI – Le patriarche maronite, Mar Bechara Boutros Rahi, préside une messe pour le repose des âmes des martyrs de la double explosion de Beyrouth, deux ans après la tragédie nationale.

La messe est célébrée à la Cathédrale Saint Georges de Beyrouth avec la participation de l’archevêque Boulous Abdel Sater, l’évêque Boulos Sayyah et les proches des martyrs et des blessés ainsi qu’une foule de personnalités politiques, sociales et religieuses.

