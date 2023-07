Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le chef du courant des quot;Maradaquot;, Sleiman Frangieacute;, a rencontreacute; au domicile du deacute;puteacute; Tony Frangieacute; agrave; Beyrouth, lrsquo;eacute;missaire de la preacute;sidence de la Reacute;publique franccedil;aise, Jean-Yves Le Drian, et la deacute;leacute;gation qui l#39;accompagne. L#39;entretien s#39;est deacute;rouleacute; en preacute;sence de l#39;ambassadrice de France au Liban, Anne Grillo, du deacute;puteacute; Tony Frangieacute; et de l#39;ancien ministre Rony Araiji.

nbsp;

laquo;nbsp;La rencontre a eacute;teacute; amicale et positive, au cours de laquelle tous les dossiers en cours ont eacute;teacute; abordeacute;s et des ideacute;es et des pistes de solutions ont eacute;teacute; eacute;changeacute;es pour sortir de la crise preacute;sidentiellenbsp;raquo;, selon un communiqueacute; du bureau de presse du chef des Marada.

nbsp;

nbsp;

=======N.A.