Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (Reuters) – L’Arabie saoudite va libérer lundi plusieurs détenus au Yémen, a annoncé le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), à la suite de trois jours d’échanges simultanés de détenus entre les parties belligérantes du conflit yéménite.

Une opération de trois jours supervisée par le CICR et visant à renvoyer près de 900 détenus dans le cadre du conflit s’est achevée dimanche. Il s’agit d’une mesure de confiance importante dans le cadre des pourparlers de paix entre les émissaires saoudiens et le groupe houthi du Yémen, allié à l’Iran.

Le vice-ministre des affaires étrangères des Houthis a déclaré sur Twitter que 104 Yéménites détenus en Arabie saoudite seraient libérés lundi en dehors de cet accord principal d’échange de prisonniers.

Lors des négociations qui se sont déroulées en Suisse en mars dernier, les parties belligérantes ont convenu de libérer 887 détenus et de se réunir de nouveau en mai pour discuter d’autres libérations. Les négociateurs avaient espéré un accord “tous pour tous” impliquant tous les détenus restants lors des discussions, les dernières d’une série de réunions qui ont conduit à des libérations de prisonniers en 2020 et 2022 dans le cadre d’un accord sous l’égide de l’ONU connu sous le nom d’accord de Stockholm.

Des avions du CICR ont transporté les détenus libérés entre six villes du Yémen et l’Arabie saoudite pendant les trois jours de la libération. “Tout répit pour une population épuisée, y compris par le biais d’opérations de libération comme celles-ci, doit être soutenu. Mais en fin de compte, seule une solution politique mettra fin aux souffrances au Yémen”, a affirmé le directeur régional du CICR, Fabrizio Carboni.

Le conflit au Yémen, qui a fait des dizaines de milliers de morts et des millions d’affamés, est largement considéré comme une guerre par procuration entre l’Arabie saoudite et l’Iran. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite est intervenue au Yémen en 2015 après que les Houthis, alliés à l’Iran, ont chassé le gouvernement de Sanaa en 2014.

En mars, Riyad et Téhéran ont accepté de rétablir leurs relations diplomatiques rompues en 2016, ce qui a fait naître l’espoir de voir le processus de paix au Yémen progresser.

Une délégation saoudienne a conclu jeudi des pourparlers de paix à Sanaa avec le mouvement houthi, dont le principal négociateur a déclaré que les discussions avaient progressé.

=========N.A.

