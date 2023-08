Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI- Le chef du parti Kataeuml;b, le deacute;puteacute; Sami Gemayel a mis en garde contre laquo;nbsp;le plan du Hezbollah d#39;utiliser les camps palestiniens au Liban comme un champ de bataille pour eacute;largir son influence et celle des milices qui gravitent dans son orbite pour en faire une nouvelle carte aux mains de lrsquo;Iran qui megrave;ne des neacute;gociations sur plus d#39;un axe dans la reacute;gion. laquo;Le rocirc;le joueacute; par le Hezbollah facilitant lrsquo;entreacute;e des armes au camp de Ain el Heacute;loueacute; n#39;est plus un secret pour personnenbsp;raquo;, a-t-il dit.

Par ailleurs, il a affirmeacute; que laquo;nbsp;lrsquo;eacute;lection preacute;sidentielle est une eacute;tape charniegrave;re pour eacute;viter que le Liban ne tombe sous nbsp;l#39;emprise du Hezbollah pendant six nouvelles anneacute;es, et tout nouveau deacute;rapage de ce genre consacrera ce parti-milice comme reacute;feacute;rence ultime pour le pays au cours de plusieurs anneacute;es agrave; venirnbsp;raquo;