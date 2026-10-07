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Saint Nimatullah al-Hardini 🇱🇧 Le Saint de Kfifane | Batroun, Liban



✝️ Saint Nimatullah al-Hardini, né en 1808 à Hardine, figure la plus vénérée des saints du Nord-Liban.



📖 Entré dans l'Ordre Libanais Maronite, il se forme au monastère Saint-Antoine de Qozhaya, où il apprend la reliure des manuscrits sacrés.



🎓 Ordonné prêtre en 1835, il enseigne la théologie au couvent de Kfifane, où il formera l'un de ses élèves les plus célèbres : le futur Saint Charbel.



🏛️ Le musée du couvent conserve aujourd'hui les objets et les habits liturgiques témoins de la vie monastique du 19e siècle.



⛪ Ancien siège du Patriarcat maronite, l'église du couvent de Kfifane accueille encore aujourd'hui pèlerins et fidèles venus se recueillir.



👑 Canonisé le 16 mai 2004 par le pape Jean-Paul II, Saint Hardini est aujourd'hui l'un des saints patrons du Liban.



🕯️ Décédé le 14 décembre 1858, sa dépouille repose depuis dans un cercueil de cèdre, au cœur du couvent qu'il a tant aimé.



📍 Couvent de Kfifane, Batroun

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