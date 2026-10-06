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Sainte Rafqa 🇱🇧 La première Sainte libanaise | Jrabta, Batroun



✝️ Sainte Rafqa, religieuse maronite libanaise, incarnation de la foi et de la souffrance offerte à Dieu.



🏛️ En 1897, elle fait partie des fondatrices du couvent Saint-Joseph de Jrabta, dans les hauteurs de Batroun.



🙏 Aujourd'hui encore, son église souterraine accueille de nombreux pèlerins venus se recueillir sur les lieux où elle a vécu et prié.



😔 En 1885, elle demande à Dieu de connaître Ses souffrances et sera aussitôt frappée d'immenses douleurs à la tête et aux yeux. Un médecin américain, en tentant de la soigner, lui retirera un œil par erreur.



🕯️ Décédée le 23 mars 1914, elle est enterrée au cimetière du monastère qu'elle a fondé, où une lumière mystérieuse illuminera son tombeau deux nuits durant.



🧵 Ses broderies, réalisées de ses propres mains durant sa vie au couvent, sont aujourd'hui conservées et exposées au sanctuaire.



⛪ Canonisée le 10 juin 2001 par Jean-Paul II, Sainte Rafqa est la première femme libanaise et proche-orientale déclarée sainte. Elle est célébrée chaque 23 mars.



📍 Couvent Saint-Joseph, Jrabta, Batroun

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