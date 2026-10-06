6 octobre 2026
Espace lecteur
Français
▶ VidéosRSS
Actualité, Information, Analyses, découverte du Patrimoine et de la Culture Libanaise, tout cela est possible sur Libnanews, le Média Citoyen du Liban
Toutes nos rubriques

Actualité · Vidéos

Sainte Rafqa 🇱🇧 La première Sainte libanaise | Jrabta, Batroun

· 1 min de lecture · 31 vues

Sainte Rafqa 🇱🇧 La première Sainte libanaise | Jrabta, Batroun ✝️ Sainte Rafqa, religieuse maronite libanaise, incarnation de la foi et de la souffrance offerte à Dieu. 🏛️ En 1897, elle fait partie des fondatrices…

Se connecter pour enregistrer
Traduction disponible enAnglaisArabeAllemandEspagnolItalienPortugaisRusseChinois

Sainte Rafqa 🇱🇧 La première Sainte libanaise | Jrabta, Batroun

✝️ Sainte Rafqa, religieuse maronite libanaise, incarnation de la foi et de la souffrance offerte à Dieu.

🏛️ En 1897, elle fait partie des fondatrices du couvent Saint-Joseph de Jrabta, dans les hauteurs de Batroun.

🙏 Aujourd'hui encore, son église souterraine accueille de nombreux pèlerins venus se recueillir sur les lieux où elle a vécu et prié.

😔 En 1885, elle demande à Dieu de connaître Ses souffrances et sera aussitôt frappée d'immenses douleurs à la tête et aux yeux. Un médecin américain, en tentant de la soigner, lui retirera un œil par erreur.

🕯️ Décédée le 23 mars 1914, elle est enterrée au cimetière du monastère qu'elle a fondé, où une lumière mystérieuse illuminera son tombeau deux nuits durant.

🧵 Ses broderies, réalisées de ses propres mains durant sa vie au couvent, sont aujourd'hui conservées et exposées au sanctuaire.

⛪ Canonisée le 10 juin 2001 par Jean-Paul II, Sainte Rafqa est la première femme libanaise et proche-orientale déclarée sainte. Elle est célébrée chaque 23 mars.

📍 Couvent Saint-Joseph, Jrabta, Batroun

Voir la video originale sur YouTube

· · · · · · · · ·

Newsdesk Libnanews

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Tous ses articles →

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *