ANI – Dans un communiqué, le ministre de l’Economie a indiqué qu’il est en train de procéder à une révision des politiques commerciales du Liban ainsi que des traités commerciaux à caractère bilatéral et multilatéral en coopération avec l’Unesco. Les deux parties ont convenu le 19 janvier 2023 de charger une commission technique d’élaborer des propositions d’amendements desdits traités

Le ministre sortant de l’Economie Amine Salam a souligné « la nécessité de travailler sérieusement pour développer des politiques compatibles avec la situation actuelle aux niveaux local et régional, et de faire passer l’économie libanaise d’une économie dépendante des importations à une économie diversifiée et compétitive capable d’exporter et d’attirer des investissements étrangers»

Il a considéré que «malgré la différence des tendances et des opinions, tout le monde s’accorde sur le fait que le moment est venu non seulement de développer des accords commerciaux et de créer de nouvelles visions, mais de les employer à construire une nouvelle réalité économique pour le Liban sur la carte économique du Méditerranéen ».