Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministre sortant de l’Economie et du Commerce, Amine Salam, a rendu une décision selon laquelle « il est nécessaire d’obtenir l’approbation préalable de la Direction des céréales et de la betterave sucrière pour importer de la farine de blé, afin de garantir la protection du secteur industriel national et de combattre la spéculation illégale ».Cette décision est intervenue suite à la levée des subventions à la farine de blé des catégories Extra et Extra Super et la ruée des commerçants vers l’importation de grandes quantités de ces produits.