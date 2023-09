Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – La nouvelle Ambassadrice de l#39;Union europeacute;enne au Liban, Sandra De Waele, a pris ses fonctions cette semaine.

L#39;Ambassadrice De Waele a rencontreacute; le Ministre sortant des Affaires eacute;trangegrave;res et des eacute;migreacute;s Abdallah Bou Habib, le Preacute;sident de la Chambre des deacute;puteacute;s Nabih Berri et le Premier Ministre sortant Najib Mikati.

L#39;Ambassadrice De Waele a mis lrsquo;accent sur le partenariat de longue date de lrsquo;Union europeacute;enne avec le Liban et a reacute;iteacute;reacute; son engagement envers le peuple libanais, en raison de lrsquo;aggravation de la crise socio-eacute;conomique. laquo; J#39;ai hacirc;te de travailler en eacute;troite collaboration avec les autoriteacute;s libanaises, la socieacute;teacute; civile et la communauteacute; internationale pour placer le Liban sur la voie du redressement raquo;, a-t-elle deacute;clareacute;. laquo; L#39;Union europeacute;enne continue de soutenir la mise en oelig;uvre de reacute;formes structurelles, qui aideraient le Liban agrave; se doter d#39;institutions eacute;tatiques solides et responsables face agrave; leurs citoyens. Des institutions pleinement opeacute;rationnelles seraient eacute;galement beacute;neacute;fiques pour les relations UE-Liban raquo;, a-t-elle ajouteacute;.

L#39;Ambassadrice De Waele a travailleacute; pendant plus de 25 ans pour l#39;Union europeacute;enne, notamment dans diffeacute;rentes deacute;leacute;gations de l#39;UE, et plus reacute;cemment au siegrave;ge du Service europeacute;en pour l#39;action exteacute;rieure agrave; Bruxelles.

