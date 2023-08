Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI ndash; le deacute;puteacute; Salim Sayegh a deacute;clareacute; que laquo;nbsp;nous sommes precirc;ts agrave; dialoguer avec lrsquo;autre, et nous ne permettons agrave; rien de nous empecirc;cher de le faire, mais il nrsquo;est pas correct drsquo;ecirc;tre drsquo;accord sur un systegrave;me et une constitution pour geacute;rer notre vie deacute;mocratique, alors que nous les contournons deacute;libeacute;reacute;ment agrave; chaque fois avec un argument, et cette fois sous preacute;texte de dialogue, comme si nous avions besoin de dialoguer pour appliquer la constitution, et crsquo;est une heacute;reacute;sie morale dans laquelle il nrsquo;existe aucune moraliteacute;nbsp;raquo;

laquo;nbsp;Le dialogue ou tout autre moyen de reacute;soudre les diffeacute;rends ne doit pas se substituer agrave; la mise en oelig;uvre du systegrave;me et de la constitution, sur lesquels nous nous sommes mis drsquo;accord, et qui, malgreacute; nos nombreuses observations agrave; ce sujet, a coucirc;teacute; au Liban cent mille mortsnbsp;raquo;, a-t-il encore dit.

Il a estimeacute; que ce qui se passe aujourdrsquo;hui est une tentative drsquo;imposer un fait accompli alors que la marge de la politique se reacute;treacute;cit.

Par ailleurs, le deacute;puteacute; Salim Sayegh a souligneacute; que ce que fait lrsquo;autre partie est un changement de tactique et rien drsquo;autre. Il continue de preacute;tendre qursquo;il souhaite un dialogue alors qursquo;en fait elle veut une dialogue autour de son candidat