Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) – Le bilan du violent séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie lundi est passé à 284 morts et au moins 2.323 blessés, selon les données communiquées par le vice-président turc Fuat Oktay.

Selon lui plus d’un millier d’immeubles se sont totalement effondrés, ce qui laisse redouter des bilans encore plus lourds. Par sécurité, le gaz a été coupé dans toute la zone en raison des répliques et par crainte d’explosion.

Selon M. Oktay, au moins trois des aéroports de la zone affectée, Hatay, Maras et Gaziantep sont fermés au trafic. Il n’en a pas précisé les raisons, mais ces trois villes figurent parmi les plus touchées.

De plus, la neige et les intempéries qui frappent la région empêchaient également le trafic sur plusieurs autres aéroports dont Diyarbakir, a constaté l’AFP. Selon les données détaillées par le vice-président, 70 morts ont été dénombrés, 200 blessés et 300 immeubles effondrés à Maras, dans le centre-est du pays au coeur de l’Anatolie.

À Gaziantep, proche de la frontière syrienne, le bilan s’élève à 80 morts, 600 blessés et près de 600 immeubles effondrés?

Voici les bilans pour les autres localités:

-20 morts dans la ville d’Osmaniye, 200 blessés et plus de 80 immeubles effondrés.

– 4 morts à Hatay, sept blessés et 200 immeubles effondrés.

– à Adiyaman 13 personnes sont mortes, 22 blessées et une centaine de bâtiments effondrés.

– A Diyarbakir 14 morts ont été décomptés, 225 blessés et une vingtaine d’immeubles effondrés.

– A Sanlurfa, 18 personnes sont mortes, 200 blessées et 60 immeubles effondrés.

– Malatya 47 morts, 550 blessés, 300 buildings effondrés.

==========N.A.