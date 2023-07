Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;Une attaque au sein d#39;une eacute;cole maternelle a fait six morts et un blesseacute; lundi agrave; Lianjiang dans le sud de la Chine, a indiqueacute; une porte-parole de la municipaliteacute;. Parmi les sept victimes figurent quot;un enseignant, deux parents et trois eacute;legrave;vesquot;, a-t-elle deacute;clareacute;, en ajoutant qu#39;un suspect avait eacute;teacute; arrecirc;teacute;. Elle n#39;eacute;tait pas en mesure de preacute;ciser dans l#39;immeacute;diat l#39;acirc;ge ou l#39;identiteacute; des victimes, ni le type d#39;arme employeacute;.

Le suspect arrecirc;teacute; est acirc;geacute; de 25 ans, a preacute;ciseacute; dans un communiqueacute; la police locale, qui l#39;a identifieacute; comme M. Wu. L#39;attaque a eu lieu vers 07h40 locales (dimanche 23H40 GMT) dans la ville de Lianjiang, situeacute;e dans la province du Guangdong, selon le meacute;dia soutenu par l#39;Etat China News Network.

La Chine interdit agrave; ses citoyens de deacute;tenir des armes agrave; feu. Mais les attaques agrave; l#39;arme blanche se sont multiplieacute;es ces derniegrave;res anneacute;es dans le pays. Des attaques mortelles visant speacute;cifiquement les eacute;coles ont eu lieu dans le pays, incitant les autoriteacute;s agrave; renforcer la seacute;curiteacute; autour des eacute;tablissements scolaires.nbsp; En aoucirc;t 2022, une attaque au couteau contre une eacute;cole maternelle dans la province de Jiangxi (sud-ouest) a fait trois morts et six blesseacute;s. Un individu muni d#39;un couteau avait attaqueacute; en avril 2021 une eacute;cole maternelle agrave; Beiliu, dans le sud du pays, tuant deux enfants et blessant 16 personnes.

En avril 2018, un individu avait tueacute; neuf colleacute;giens agrave; la sortie de leur eacute;tablissement dans la province du Shaanxi (nord). L#39;homme, condamneacute; agrave; mort et exeacute;cuteacute; dans les mois qui suivirent, avait dit avoir agi par vengeance apregrave;s avoir eacute;teacute; victime de harcegrave;lement lorsqu#39;il eacute;tait eacute;legrave;ve du mecirc;me collegrave;ge.

En janvier 2017, un homme armeacute; d#39;un couteau de cuisine avait blesseacute; 11 enfants dans une eacute;cole maternelle de la reacute;gion autonome du Guangxi (sud).

Et c#39;est eacute;galement armeacute; d#39;un grand couteau de cuisine qu#39;en mai 2010, un homme de 48 ans avait tueacute; sept enfants et deux adultes, et blesseacute; au moins 20 personnes dans une maternelle du nord de la Chine.

Ce drame intervenait apregrave;s une seacute;rie de quatre attaques similaires au couteau ou au marteau, perpeacute;treacute;es par des forceneacute;s se disant frustreacute;s dans leur vie professionnelle ou affective.

