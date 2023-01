Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) – Onze soldats ont été tués dans une attaque contre un camp militaire revendiquée par les islamistes radicaux shebab, a annoncé mardi à l’AFP un commandant d’une milice locale, au lendemain de l’annonce par le gouvernement de la reprise d’une ville stratégique.

“Les jihadistes ont d’abord fait exploser un véhicule chargé d’explosifs, puis ont attaqué un camp militaire à Hawadley”, à environ 60 km au nord de la capitale Mogadiscio, a annoncé Mohamed Osman, commandant d’une milice locale alliée du pouvoir. Onze membres de l’armée, dont un commandant, sont morts et “des dizaines de terroristes ont été tués”, a-t-il ajouté. L’attaque a été revendiquée par les shebab, groupe affilié à Al-Qaïda.

Les shebab combattent depuis 2007 le gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale. Chassés des principales villes du pays en 2011-2012, ils restent solidement implantés dans de vastes zones rurales.

La président Hassan Cheikh Mohamoud, revenu au pouvoir en mai 2022, a promis une “guerre totale” contre le groupe islamiste, et récemment qualifié ses membres de “punaises de lit”. Il a envoyé en septembre l’armée – dont des forces spéciales – soutenir des milices locales, connues sous le nom de “macawisley”, qui se sont révoltées contre les shebab. Cette offensive, appuyée par la force de l’Union africaine en Somalie (Atmis) et des frappes aériennes américaines, a permis de reconquérir de vastes territoires de deux Etats du centre du pays, l’Hirshabelle et le Galmudug.

L’armée somalienne a repris lundi Harardhere, ville portuaire jugée “stratégique” par les autorités située à environ 500 km au nord de la capitale, contrôlée depuis 2010 par les shebab.

