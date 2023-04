Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Washington et Londres appellent à la «cessation immédiate» des violences.

Une centaine de civils ont été tués au Soudan où tirs et explosions secouent Khartoum sans discontinuer lundi matin, au troisième jour de combats qui ne parviennent pas à départager l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane de la puissante force paramilitaire du général Mohamed Hamdane Daglo. Depuis des semaines, le conflit était latent entre les deux hommes, qui ont évincé ensemble les civils du pouvoir lors du putsch d’octobre 2021 avant de retourner leurs armes l’un contre l’autre samedi matin.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a appelé lundi les deux généraux rivaux qui se disputent le pouvoir au Soudan à «cesser immédiatement les hostilités» au troisième jour de combats meurtriers. «Je condamne fermement le déclenchement des combats qui ont lieu au Soudan et appelle les dirigeants des forces armées du Soudan et des Forces de soutien rapide à cesser immédiatement les hostilités, restaurer le calme et commencer un dialogue pour résoudre la crise», a-t-il déclaré. «Toute nouvelle escalade pourrait être dévastatrice pour le pays et la région», a mis en garde Antonio Guterres, appelant «tous ceux qui ont une influence sur la situation à l’utiliser pour la paix».

«La situation humanitaire au Soudan était déjà précaire, elle est maintenant catastrophique», a-t-il ajouté. Il a également répété son appel aux parties à «assurer la sécurité» du personnel de l’ONU et de tous les travailleurs humanitaires. Le Conseil de sécurité de l’ONU, qui avait également appelé dimanche à la fin des combats, doit discuter de la situation ce lundi lors d’une réunion à huis clos.

«Cessation immédiate» des violences

Les chefs de la diplomatie américain et britannique, réunis au Japon pour un sommet du G7, ont appelé lundi à la «cessation immédiate» des violences au Soudan, où des affrontements entre groupes paramilitaires et armée régulière ont fait près de 100 morts. «Tous nos partenaires sont fermement convaincus de la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat et d’une reprise des pourparlers», a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken à l’issue d’un entretien avec le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly.

De son côté, le chef de la mission de l’ONU au Soudan, Volker Perthes, s’est dit lundi «extrêmement déçu» que l’armée et les paramilitaires n’aient que «partiellement respecté» les trois heures de «trêve humanitaire» qu’ils avaient dit accepter dimanche, au lendemain du début des hostilités. Volker Perthes a dit en outre dans un communiqué «noter que les combats se sont intensifiés (lundi) matin».

Dans les combats, l’armée de l’air vise régulièrement -même en plein Khartoum- les QG des Forces de soutien rapide (FSR). Ces ex-miliciens de la très meurtrière guerre du Darfour devenus les supplétifs officiels de l’armée sont, eux, partout en treillis et en armes, à lutter pied à pied pour prendre le contrôle des infrastructures militaires et politiques du pays. Pris sous ces feux croisés, les civils paient le prix fort: au moins 97 d’entre eux ont été tués, rapportent le syndicat officiel des médecins -56 samedi et 41 dimanche, pour moitié environ à Khartoum.

Les combattants tués, eux, se comptent par «dizaines», assurent les médecins, mais aucun des deux camps n’a annoncé de perte. L’armée assurait dimanche soir que la situation était «extrêmement stable» et que les combats étaient «limités» tandis que les FSR se disaient, elles, «sur la voie de l’emporter définitivement».

Deux Grecs blessés, quinze personnes enfermées dans une église, selon Athènes

Deux Grecs ont été blessés et hospitalisés à Khartoum et 15 personnes sont enfermées dans l’église orthodoxe de la capitale soudanaise, ont indiqué le ministère grec des Affaires étrangères et des médias lundi. «Les deux Grecs blessés sont hospitalisés et jusqu’ici on n’a pas d’information sur d’autres Grecs blessés», a indiqué dimanche soir un communiqué ministériel.

Selon des informations parues lundi dans des médias, ces deux personnes auraient été blessées samedi en sortant de l’église orthodoxe de Khartoum où la Pâque orthodoxe était célébrée. Le métropolite orthodoxe de Nubie et de tout le Soudan, Mgr Savvas, a indiqué lundi matin à la télévision publique grecque Ert qu’il se trouvait enfermé avec 15 autres personnes depuis ce week-end à l’intérieur de l’église orthodoxe de Khartoum et qu’ils ne pouvaient pas sortir car «c’était très dangereux». «Nous avons passé une nuit tranquille (de dimanche à lundi NDLR)» mais «il y a peu de temps, de violents affrontements ont commencé, on entend des coups de feu de façon irrégulière», a-t-il ajouté. Il a précisé que parmi les 15 personnes dans l’église figuraient «des Grecs, des Éthiopiens, des Soudanais et des Russes». L’état de santé de deux Grecs hospitalisés est «stable», a assuré Mgr Savvas.

Interrogé sur la situation à l’intérieur de l’église, il a répondu qu’«il n’y avait pas pour l’instant de problème» particulier et que «le ravitaillement était assuré». «Nous attendons de voir ce qui va se passer», a-t-il dit. Il a ajouté être en contact avec le ministère grec des Affaires étrangères et l’ambassadeur grec au Caire, mais «pour l’instant, il est très difficile de trouver une solution en raison de l’état actuel de choses». Une vidéo publiée lundi par la télévision grecque privée Skaï a montré des images de l’intérieur de l’église avec des bruits de coups de feu à l’extérieur. «Nous ne dormons presque pas (…) nous sommes inquiets», a indiqué à Skaï Alexandra Kalomiri, une Grecque à l’intérieur de l’église qui avait tourné la vidéo, soulignant que parmi les personnes enfermées se trouvent «trois petits enfants». La cellule de gestion de crise du ministère grec des Affaires étrangères a été activée et «elle est en communication et en coordination avec les autres États membres de l’Union européenne» ainsi qu’avec Mgr Savvas, a indiqué le communiqué ministériel.

Crise alimentaire

Dans les faits, il est impossible lundi de savoir quelle force contrôle quoi. Les FSR ont annoncé avoir pris l’aéroport samedi, ce que l’armée a nié. Les paramilitaires disent aussi être entrés dans le palais présidentiel mais l’armée dément et assure surtout tenir le QG de son état-major, l’un des principaux complexes du pouvoir à Khartoum. Quant à la télévision d’État, les deux parties assurent aussi l’avoir prise. Mais les habitants des alentours font état de combats continus tandis qu’à l’antenne, seuls des chants patriotiques sont diffusés, comme lors du putsch.

Alors qu’aucune trêve ou issue ne se dessine dans l’immédiat, médecins et humanitaires tirent la sonnette d’alarme: en temps normal déjà au Soudan, les foyers ne sont alimentés en électricité que quelques heures par jour. Dans certains quartiers de Khartoum, elle est totalement coupée depuis samedi, comme l’eau courante. Et les rares épiceries qui ouvrent préviennent qu’elles ne tiendront que quelques jours si aucun camion de marchandises ne peut entrer dans la capitale.

En ligne, les médecins annoncent des coupures d’électricité dans des salles d’opération et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) rapporte que «plusieurs des neuf hôpitaux de Khartoum qui reçoivent des civils blessés n’ont plus de sang, d’équipement de transfusion, de fluides intraveineux et d’autres matériels vitaux».

Les patients -parfois des enfants- et leurs proches «n’ont plus ni à boire ni à manger», alerte un réseau de médecins pro-démocratie qui disent ne plus pouvoir laisser partir en sécurité les patients traités, ce qui crée «un engorgement qui empêche de s’occuper de tous». Et les «couloirs humanitaires» de trois heures annoncés dimanche après-midi par les deux belligérants n’ont pas changé la donne: durant tout ce temps, explosions et tirs n’ont pas cessé à Khartoum.

