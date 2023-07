Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (Reuters) -nbsp;Le pape Franccedil;ois s#39;est dit indigneacute; par lrsquo;autodafeacute; d#39;un exemplaire du Coran en Suegrave;de ajoutant qu#39;il fallait rejeter et condamner l#39;utilisation de la liberteacute; d#39;expression comme excuse pour meacute;prises les autres.

quot;Tout livre consideacute;reacute; comme sacreacute; par ses auteurs doit ecirc;tre respecteacute; par respect pour ses croyantsquot;, a deacute;clareacute; le pape dans un entretien accordeacute; au journal eacute;mirati Al Ittihad, et publieacute; lundi. quot;Je suis indigneacute; et deacute;goucirc;teacute; par ces actionsquot;, a-t-il dit. quot;(…) la liberteacute; d#39;expression ne doit jamais ecirc;tre utiliseacute;e comme une excuse pour meacute;priser les autres, et permettre cela doit ecirc;tre rejeteacute; et condamneacute;quot;, a ajouteacute; le pape Franccedil;ois.

La semaine derniegrave;re, un homme a deacute;chireacute; et brucirc;leacute; un exemplaire du Coran devant la Grande mosqueacute;e de Stockholm agrave; l#39;occasion d#39;une manifestation autoriseacute;e par la police, un eacute;vegrave;nement qui a susciteacute; une vive condamnation de la part de plusieurs pays, notamment de la Turquie, dont le soutien est indispensable pour que la Suegrave;de puisse rejoindre l#39;Otan.

La police sueacute;doise a rejeteacute; plusieurs demandes reacute;centes de manifestations quot;anti-Coranquot; mais les tribunaux ont annuleacute; ces deacute;cisions, affirmant qu#39;elles portaient atteinte agrave; la liberteacute; d#39;expression.nbsp;

nbsp;

========N.A.nbsp;

nbsp;