Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le deacute;puteacute; Tony Frangieacute; a souligneacute; laquo;qu#39;il nrsquo;est pas possible de sortir le pays des crises successives qui le secouent qursquo;en agissant rapidement pour eacute;lire un nouveau preacute;sident de la Reacute;publique, qui reacute;tablit lrsquo;ordre dans la vie constitutionnelle et lrsquo;aura des services de seacute;curiteacute;, afin que le citoyen se sente en confiance et en seacute;curiteacute;raquo;. nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;Il srsquo;est dit attacheacute; plus que jamais agrave; la candidature du chef du parti Marada, Sleiman Frangieacute;, agrave; la premiegrave;re magistrature de lrsquo;Etat, affirmant qursquo;il megrave;nera la bataille jusqursquo;au bout.