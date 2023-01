Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le chef du bloc parlementaire «la Rencontre démocratique» le député Taymour Joumblatt a dénoncé “les pratiques autoritaires imposées aux familles des victimes de la catastrophe du port par ceux qui sont censés faire valoir les systèmes et lois humanitaires »

“Les mesures contre William Noun, frère du martyr Joe Noun, et le traitement répréhensible réservé au Père George Soma et d’autres civils, confirment l’urgence de clore ce dossier en faisant valoir la justice et en ne se soustrayant pas aux responsabilités, quels que soient les résultats et l’ampleur des interventions », a souligné T.Joumblatt

T.Joumblatt a tenu ses propos lors de son entretien avec des délégations qui lui ont rendu visite Samedi au palais de Moukhtara.