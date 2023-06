Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;L#39;eacute;motion reste vive mercredi en France au lendemain de la mort d#39;un adolescent de 17 ans tueacute; par un policier lors d#39;un controcirc;le routier, un drame qui a deacute;boucheacute; sur des affrontements avec les forces de l#39;ordre durant la nuit en banlieue parisienne. Cette affaire a relanceacute; la controverse sur l#39;action des forces de l#39;ordre en France, ougrave; un nombre record de 13 deacute;cegrave;s a eacute;teacute; enregistreacute; en 2022 apregrave;s des refus d#39;obtempeacute;rer lors de controcirc;les routiers.

Il a eacute;mu jusqu#39;au footballeur vedette du PSG et capitaine de l#39;eacute;quipe nationale, Kylian Mbappeacute;. quot;J#39;ai mal agrave; ma France. Une situation inacceptable. Toutes mes penseacute;es vont pour les proches et la famille de Naeuml;l, ce petit ange parti beaucoup trop tocirc;t quot;, a reacute;agi le joueur sur son compte Twitter. Les faits se sont produits mardi matin derriegrave;re le quartier d#39;affaires de la Deacute;fense pregrave;s de Paris quand la victime, Naeuml;l M., s#39;est fait controcirc;ler par deux motards de la police. Le policier de 38 ans soupccedil;onneacute; d#39;ecirc;tre l#39;auteur du tir a eacute;teacute; placeacute; en garde agrave; vue.

Dans un premier temps, des sources policiegrave;res avaient affirmeacute; que le veacute;hicule avait fonceacute; sur deux motards de police. Mais une videacute;o circulant sur les reacute;seaux sociaux, authentifieacute;e par l#39;AFP, a montreacute; qu#39;un des deux policiers tenait le conducteur en joue, puis qu#39;il a tireacute; agrave; bout portant quand la voiture a redeacute;marreacute;.

Dans la videacute;o, on entend quot;tu vas te prendre une balle dans la tecirc;tequot;, sans que l#39;on puisse attribuer cette phrase agrave; quelqu#39;un en particulier. La voiture a fini sa course quelques dizaines de megrave;tres plus loin, encastreacute;e dans un poteau. L#39;adolescent est deacute;ceacute;deacute; peu de temps apregrave;s avoir eacute;teacute; atteint au thorax.

24 interpellations

Les circonstances de sa mort ont susciteacute; eacute;motion et colegrave;re agrave; Nanterre, ville d#39;habitat populaire de l#39;ouest parisien ougrave; il habitait et ougrave; des tensions ont eacute;clateacute; entre habitants et forces de l#39;ordre mardi soir.

Veacute;hicules incendieacute;s et tirs de fuseacute;es d#39;artifice auxquels les forces de l#39;ordre ont reacute;pliqueacute; par des jets de gaz lacrymogegrave;nes: des incidents se sont produits dans plusieurs quartiers de la ville, ougrave; un incendie s#39;est eacute;galement deacute;clareacute; dans une eacute;cole de musique, sur lequel les pompiers sont rapidement intervenus. Des feux ont eacute;teacute; allumeacute;s le long des rails du train reacute;gional RER et des poubelles et abribus ont eacute;teacute; deacute;truits. Des manifestants ont dresseacute; quelques barricades.

Apregrave;s cette nuit, 24 personnes ont eacute;teacute; interpelleacute;es, 24 membres des forces de l#39;ordre leacute;gegrave;rement blesseacute;s et 42 voitures bruleacute;es, ont indiqueacute; les autoriteacute;s. Les tensions se sont propageacute;es agrave; d#39;autres communes de la reacute;gion parisienne avec des quot;incidents tregrave;s sporadiquesquot; dans une demi-douzaine de villes.

Deux enquecirc;tes ouvertes

Apregrave;s la mort de Naeuml;l M., une enquecirc;te a eacute;teacute; ouverte pour refus d#39;obtempeacute;rer et tentative d#39;homicide volontaire sur personne deacute;positaire de l#39;autoriteacute; publique. Une autre enquecirc;te, ouverte pour homicide volontaire par personne deacute;positaire de l#39;autoriteacute; publique, a eacute;teacute; confieacute;e agrave; la police des polices.

L#39;avocat de la famille de la victime, Me Yassine Bouzrou, a annonceacute; deux plaintes quot;ces prochains joursquot;, visant l#39;auteur du tir pour homicide volontaire et son collegrave;gue pour compliciteacute;. Une troisiegrave;me plainte, pour faux en eacute;criture publique, sera deacute;poseacute;e agrave; l#39;encontre des policiers, quot;qui ont affirmeacute; que le jeune homme avait tenteacute; de commettre un homicide sur leur personne en tentant de les percuterquot;, a annonceacute; l#39;avocat.

Deux autres personnes se trouvaient dans le veacute;hicule au moment des faits: un premier passager a pris la fuite, alors que le second, eacute;galement mineur, a eacute;teacute; arrecirc;teacute; et placeacute; en garde agrave; vue. Cette derniegrave;re a eacute;teacute; leveacute;e mardi en deacute;but d#39;apregrave;s-midi.

Hommage d#39;Omar Sy

Le maire de gauche de Nanterre, Patrick Jarry, s#39;est dit quot;choqueacute;quot; par la videacute;o du drame, qui a eacute;teacute; largement commenteacute;e agrave; gauche. quot;La peine de mort n#39;existe plus en France. Aucun policier n#39;a le droit de tuer sauf leacute;gitime deacute;fensequot;, a eacute;crit sur Twitter le leader de La France insoumise (gauche radicale) Jean-Luc Meacute;lenchon, estimant que la police devait ecirc;tre quot;entiegrave;rement refondeacute;equot;.

A l#39;Assembleacute;e nationale, le ministre de l#39;Inteacute;rieur, Geacute;rald Darmanin, a parleacute; d#39;quot;images extrecirc;mement choquantesquot;. quot;Qu#39;une justice digne de ce nom honore la meacute;moire de cet enfantquot;, a tweeteacute; l#39;acteur franccedil;ais Omar Sy.

