ANI – (AFP) -nbsp;La justice de Geacute;orgie a inculpeacute; lundi l#39;ex-preacute;sident ameacute;ricain Donald Trumpnbsp;et 18 autres personnes pour leurs tentatives preacute;sumeacute;es illicites d#39;obtenir l#39;inversion du reacute;sultat de l#39;eacute;lection de 2020 dans cet Etat cleacute;.

Il s#39;agitnbsp;de la quatriegrave;me inculpation peacute;nale en moins de six mois pour Donald Trump, en campagne pour la primaire reacute;publicaine pour reconqueacute;rir la Maison Blanche en 2024.

La procureure du comteacute; de Fulton, Fani Willis,nbsp;a inculpeacute; les 19 preacute;venus en vertu d#39;une loi en vigueur en Geacute;orgie sur la deacute;linquance en bande organiseacute;e, utiliseacute;e notamment contre les gangs et preacute;voyant des peines de cinq agrave; vingt ans de prison. Elle a annonceacute; lors d#39;une confeacute;rence de presse agrave; Atlanta, la capitale de cet Etat du sud-est du pays, leur donner jusqu#39;au 25 aoucirc;t quot;pour se livrer volontairementquot; agrave; la justice de Geacute;orgie.

quot;La chasse aux sorciegrave;res continue ! quot;, a reacute;agi M. Trump dans un message posteacute; sur sa plateforme Truth Social. quot;Cela m#39;a l#39;air truqueacute;. Pourquoi n#39;ont-ils pas inculpeacute; il y a deux ans et demi ? Parce qu#39;ils voulaient le faire en plein milieu de ma campagne politiquequot;, a tempecirc;teacute; l#39;ancien preacute;sident.

La procureure a indiqueacute; vouloir juger les preacute;venus, parmi lesquels l#39;ancien chef de cabinet de M. Trump, Mark Meadows, et son avocat personnel Rudy Giuliani, lors d#39;un mecirc;me procegrave;s quot;dans les six moisquot;, mais rappeleacute; que la date en serait fixeacute;e par le juge.

quot;L#39;acte d#39;accusation affirme qu#39;au lieu de se conformer au processus juridique de la Geacute;orgie pour les contentieux eacute;lectoraux, les preacute;venus se sont livreacute;s agrave; une entreprise criminelle en bande organiseacute;e pour inverser le reacute;sultat de l#39;eacute;lection en Geacute;orgiequot;, a souligneacute; Mme Willis. Il contient au total 41 chefs d#39;accusation diffeacute;rents, dont quot;fausses deacute;clarations et faux documents, usurpation de fonction publique, faux et usage de fauxquot;, pressions sur des teacute;moins, une seacute;rie de deacute;lits informatiques ou encore parjure.

L#39;enquecirc;te a eacute;teacute; deacute;clencheacute;e par un appel teacute;leacute;phonique en janvier 2021 de Donald Trump -dont l#39;enregistrement a eacute;teacute; rendu public- dans lequel il demandait agrave; un haut responsable local de quot;trouverquot; les quelque 12.000 bulletins de vote agrave; son nom qui lui manquaient pour remporter cet Etat.

Un grand jury reacute;uni agrave; Atlanta a approuveacute; cette inculpation au terme d#39;une journeacute;e de deacute;position des teacute;moins citeacute;s par l#39;accusation. Ce panel de citoyens investis de pouvoirs d#39;enquecirc;te a eacute;teacute; constitueacute; par Mme Willis qui enquecirc;te depuis deux ans sur cette affaire.

Pas de gracirc;ce possible

Donald Trump a de nouveau attaqueacute; la procureure, dans un communiqueacute; de sa campagne lundi soir, la traitant de quot;partisane enrageacute;equot; servant les inteacute;recirc;ts du preacute;sident deacute;mocrate Joe Biden, qu#39;il pourrait retrouver sur sa route en 2024 pour une revanche de l#39;eacute;lection de 2020.

quot;Willis a strateacute;giquement ralenti son enquecirc;te pour interfeacute;rer au maximum avec la course agrave; la preacute;sidentielle de 2024 et nuire agrave; la campagne Trump dominantequot; dans les sondages, selon ce texte. La procureure a reacute;pondu lundi soir qu#39;elle prenait ses deacute;cisions en se basant quot;sur les faits et la loiquot;. quot;La loi est complegrave;tement impartialequot;, a assureacute; Mme Willis.

Pour preacute;venir d#39;eacute;ventuelles pressions ou violences, des barriegrave;res de seacute;curiteacute; avaient eacute;teacute; installeacute;es devant le tribunal agrave; Atlanta.

Contrairement aux procegrave;s feacute;deacute;raux, les deacute;bats devant la justice en Geacute;orgie sont teacute;leacute;viseacute;s, mais le magnat de l#39;immobilier, qui doit une bonne partie de sa ceacute;leacute;briteacute; agrave; l#39;animation d#39;une eacute;mission de teacute;leacute;-reacute;aliteacute;, devrait ecirc;tre autoriseacute; agrave; s#39;y faire repreacute;senter.

Mecirc;me en cas de victoire agrave; la preacute;sidentielle en 2024, s#39;il est condamneacute;, Trump ne pourra ni se gracier lui-mecirc;me ni obtenir l#39;abandon des poursuites par le bureau du procureur, puisqu#39;il s#39;agit d#39;une affaire au niveau de l#39;Etat de Geacute;orgie sur laquelle l#39;Etat feacute;deacute;ral n#39;a pas autoriteacute;.

Cette proceacute;dure porte sur une partie des faits viseacute;s par l#39;inculpation le 1er aoucirc;t de Donald Trump devant un tribunal feacute;deacute;ral agrave; Washington pour ses manoeuvres preacute;sumeacute;es illeacute;gales lors de l#39;eacute;lection de 2020 dans sept Etats cruciaux, dont la Geacute;orgie. La date du procegrave;s n#39;a pas encore eacute;teacute; fixeacute;e.

L#39;ancien preacute;sident, qui eacute;crase ses adversaires dans les sondages pour la primaire reacute;publicaine, doit eacute;galement ecirc;tre jugeacute; en mars et en mai 2024. Il devra reacute;pondre de l#39;achat du silence d#39;une actrice de films X, devant la justice de l#39;Etat de New York, puis de sa preacute;sumeacute;e neacute;gligence dans la gestion de documents confidentiels, devant la justice feacute;deacute;rale en Floride (sud-est).

