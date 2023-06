Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;Au moins huit personnes sont mortes et 56 ont eacute;teacute; blesseacute;es dans une frappe russe mardi contre un restaurant populaire de Kramatorsk, seule grande ville de l#39;Est de l#39;Ukraine controcirc;leacute;e par Kiev, ont annonceacute; mercredi les services de secours.

De son cocirc;teacute;, le ministre ukrainien des Affaires eacute;trangegrave;res, Dmytro Kouleba, a minimiseacute; l#39;impact sur le conflit des divisions internes exposeacute;es en Russie par la spectaculaire reacute;bellion durant le week-end du groupe paramilitaire Wagner et de son chef Evgueacute;ni Prigojine, accueilli mardi en Bieacute;lorussie. quot;Malheureusement, Prigojine a laisseacute; trop vite tomber. Donc il n#39;y a pas eu assez de temps pour que cet effet deacute;moralisateur peacute;negrave;tre dans les trancheacute;esquot;, a dit M. Kouleba sur CNN.

Selon la police ukrainienne, la Russie a tireacute; deux roquettes sol-air S-300 sur Kramatorsk, qui comptait 150.000 habitants avant la guerre, entreacute;e dans son seiziegrave;me mois. La frappe a deacute;truit le restaurant Ria Pizza, un eacute;tablissement du centre ville appreacute;cieacute; des journalistes et des militaires. Parmi les morts figurent trois enfants, a indiqueacute; le Service d#39;urgence de l#39;Etat d#39;Ukraine sur Telegram, ajoutant que les sauveteurs quot;recherchent des personnes qui se trouvent probablement sous les deacute;combresquot;.

Trois personnaliteacute;s colombiennes, le ceacute;legrave;bre eacute;crivain Hector Abad, l#39;homme politique Sergio Jaramillo et la journaliste Catalina Gomez, correspondante en Ukraine du quotidien El Tiempo, ont eacute;teacute; leacute;gegrave;rement blesseacute;es alors qu#39;ils dicirc;naient dans le restaurant avec l#39;eacute;crivaine ukrainienne Victoria Amelina, selon un communiqueacute; signeacute; par MM. Abad et Jaramillo.

Romanciegrave;re blesseacute;enbsp;

Victoria Amelima, une romanciegrave;re de 37 ans dont les ouvrages ont eacute;teacute; traduits en anglais, en allemand et plusieurs autres langues, quot;est quant agrave; elle dans un eacute;tat critique, blesseacute;e au cracirc;nequot;, ajoute le texte, publieacute; avant que le bilan ne monte agrave; huit morts.MM. Abad et Jaramillo seacute;journaient dans l#39;Est de l#39;Ukraine pour quot;exprimer au peuple ukrainien la solidariteacute; de l#39;Ameacute;rique latine contre la barbarie et l#39;invasion illeacute;gale meneacute;e par la Russiequot;, explique le texte.

Ecrivain de renommeacute;e internationale, Hector Abad est notamment l#39;auteur de quot;L#39;oubli que nous seronsquot;, succegrave;s litteacute;raire dont un film a eacute;teacute; tireacute; en 2020. Quant agrave; M. Jaramillo, homme politique colombien, il fut l#39;un des principaux neacute;gociateurs de l#39;accord de paix signeacute; en 2016 avec la gueacute;rilla marxiste des Forces armeacute;es reacute;volutionnaires de Colombie. Outre le restaurant, des appartements, des commerces, des voitures, un bureau de poste et plusieurs autres bacirc;timents ont subi des deacute;gacirc;ts, selon le parquet ukrainien.

Une journaliste de l#39;AFP sur les lieux de la frappe a vu des ambulances, la police, des soldats et le maire de la ville pregrave;s de ce restaurant, devant lequel s#39;est rassembleacute;e une foule d#39;habitants. Un chef cuisinier agrave; l#39;uniforme couvert de poussiegrave;re, Rouslan, 32 ans, a expliqueacute; qu#39;il quot;y avait pas mal de mondequot; dans le restaurant au moment de la frappe, en pointant le ciel du doigt: quot;j#39;ai eu de la chancequot;.

Situeacute;e agrave; l#39;ouest de Bakhmout, ville deacute;vasteacute;e qui a eacute;teacute; le theacute;acirc;tre de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre, Kramatorsk a eacute;teacute; viseacute;e agrave; plusieurs reprises par des bombardements russes. Le plus meurtrier a eacute;teacute; celui de la gare de Kramatorsk, frappeacute;e en avril 2022, qui avait fait 61 morts et plus de 160 blesseacute;s quelques semaines apregrave;s le deacute;but de l#39;invasion russe et au moment ougrave; une foule de civils tentaient de quitter la ville. Important noelig;ud ferroviaire, Kramatorsk est de facto la capitale reacute;gionale depuis que les villes de Donetsk et Lougansk agrave; l#39;est ont eacute;teacute; captureacute;es par des seacute;paratistes prorusses soutenus par Moscou en 2014.

Prigojine en Bieacute;lorussie

Mardi, le chef du groupe paramilitaire Wagner Evgueacute;ni Prigojine a eacute;teacute; accueilli en Bieacute;lorussie dans le cadre d#39;un accord ayant mis fin agrave; sa spectaculaire reacute;bellion en Russie, a annonceacute; le preacute;sident bieacute;lorusse Alexandre Loukachenko. Le dirigeant bieacute;lorusse a assureacute; avoir deacute;conseilleacute; au preacute;sident russe Vladimir Poutine de quot;buterquot; M. Prigojine et estimeacute; que la Bieacute;lorussie pourrait profiter de l#39;quot;expeacute;riencequot; des combattants de Wagner qui viendront s#39;y reacute;fugier

Le tempeacute;tueux patron de Wagner s#39;eacute;tait volatiliseacute; depuis l#39;annonce de la fin de sa reacute;bellion samedi soir, apregrave;s 24 heures de chaos qui ont vu ses hommes s#39;emparer de bases militaires et marcher sur Moscou, avant de faire soudain volte-face.

Le secreacute;taire geacute;neacute;ral de l#39;OTAN, Jens Stoltenberg, a mis en garde Moscou et Minsk contre toute quot;menacequot; qu#39;engendrerait la preacute;sence du patron de Wagner en Bieacute;lorussie, frontalier avec la Pologne, la Lituanie et la Lettonie,nbsp; trois pays membres de l#39;alliance.quot;Nous avons envoyeacute; un message clair agrave; Moscou et agrave; Minsk : l#39;OTAN est lagrave; pour proteacute;ger chaque allieacute; et chaque parcelle du territoire de l#39;OTANquot;, a-t-il affirmeacute; agrave; La Haye apregrave;s un dicirc;ner avec sept chefs d#39;Etat ou de gouvernement des pays de l#39;alliance. quot;Il n#39;y a donc aucune place pour un malentendu agrave; Moscou ou agrave; Minsk quant agrave; notre capaciteacute; agrave; deacute;fendre les allieacute;s contre toute menace potentiellequot;.

Si l#39;onde de choc de la reacute;volte conduite par les hommes d#39;Evgueacute;ni Prigojine reste agrave; mesurer, le Kremlin a d#39;ores et deacute;jagrave; nieacute; que le preacute;sident russe Vladimir Poutine soit sorti affaibli de cette crise, pourtant la pire en plus de deux deacute;cennies de regrave;gne.

nbsp;

========N.A.nbsp;