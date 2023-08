Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;Les forces israeacute;liennes ont tueacute; un adolescent palestinien lors d#39;une opeacute;ration dans le nord de la Cisjordanie occupeacute;e, a annonceacute; mardi le ministegrave;re palestinien de la Santeacute;, dans un contexte de flambeacute;e de violences dans la reacute;gion.

laquo; Othman Mohammed Abu-Khurog, 17 ans est mort apregrave;s avoir eacute;teacute; toucheacute; agrave; la tecirc;te par une balle (tireacute;e) par l#39;armeacute;e de l#39;occupation (Israeuml;l) agrave; Jeacute;nine raquo;, a preacute;ciseacute; le ministegrave;re dans un communiqueacute;. Selon l#39;agence de presse officielle palestinienne Wafa, il a succombeacute; apregrave;s avoir eacute;teacute; blesseacute; lors d#39;affrontements avec les forces israeacute;liennes dans le village de Zababdeh, pregrave;s de Jeacute;nine.

L#39;armeacute;e israeacute;lienne a pour sa part indiqueacute; que lors d#39;une laquo; activiteacute; antiterroriste raquo; dans le village de Zababdeh, laquo; des engins explosifs ont eacute;teacute; tireacute;s en direction des forces (israeacute;liennes) qui ont reacute;pondu par des tirs raquo;. Elle e ajouteacute; avoir identifieacute; laquo; une personne toucheacute;e raquo;. Ce nouveau deacute;cegrave;s intervient dans un contexte de flambeacute;e de violences en Cisjordanie depuis le deacute;but de l#39;anneacute;e, avec une seacute;rie d#39;attaques meneacute;es par des Palestiniens contre des cibles israeacute;liennes, ainsi que de violences commises par des colons israeacute;liens agrave; l#39;encontre de Palestiniens.

Lundi, une israeacute;lienne de 40 ans megrave;re de trois enfants habitant la colonie juive de Beit Hagai pregrave;s de Heacute;bron a eacute;teacute; tueacute;e et un homme griegrave;vement blesseacute; dans une attaque par balles contre leur veacute;hicule en Cisjordanie. L#39;armeacute;e israeacute;lienne a annonceacute; mardi matin avoir arrecirc;teacute; deux Palestiniens soupccedil;onneacute;s d#39;ecirc;tre les auteurs de l#39;attaque.

Samedi, deux Israeacute;liens, un pegrave;re de 60 ans et son fils de 28 ans ont eacute;teacute; abattus dans une station de lavage de voitures dans la ville palestinienne de Huwara, deacute;clenchant une chasse agrave; l#39;homme par les forces israeacute;liennes pour retrouver l#39;assaillant. Pregrave;s de trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, territoire occupeacute; par Israeuml;l depuis 1967. Environ 490.000 colons juifs y habitent aussi dans des colonies consideacute;reacute;es par l#39;ONU comme illeacute;gales au regard du droit international. Au moins 219 Palestiniens ont eacute;teacute; tueacute;s depuis le deacute;but de l#39;anneacute;e dans les violences lieacute;es au conflit israeacute;lo-palestinien, ainsi que 31 Israeacute;liens, une Ukrainienne et un Italien, selon un deacute;compte de l#39;AFP eacute;tabli agrave; partir de sources officielles.

Ces statistiques incluent, cocirc;teacute; palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et cocirc;teacute; israeacute;lien, en majoriteacute; des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minoriteacute; arabe.nbsp;nbsp;

