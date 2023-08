Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;Un raid israeacute;lien a viseacute; tocirc;t lundi matin l#39;aeacute;roport d#39;Alep (nord), deuxiegrave;me ville de Syrie, le mettant hors service, a rapporteacute; l#39;agence de presse officielle Sana citant une source militaire.

laquo; Vers 04H30 (01H30 GMT), l#39;ennemi israeacute;lien a meneacute; une agression aeacute;rienne depuis la Meacute;diterraneacute;e, agrave; l#39;ouest de Lattaquieacute;, contre l#39;aeacute;roport international d#39;Alep raquo;, a preacute;ciseacute; Sana. Le raid a provoqueacute; des laquo; deacute;gacirc;ts mateacute;riels sur le tarmac qui ont mis l#39;aeacute;roport hors service raquo;, a ajouteacute; l#39;agence.

Depuis le deacute;but de la guerre en Syrie, Israeuml;l a meneacute; des centaines de frappes aeacute;riennes sur le territoire syrien visant essentiellement les forces soutenues par l#39;Iran et le Hezbollah libanais, allieacute;s de Damas et ennemis jureacute;s d#39;Israeuml;l, ainsi que l#39;armeacute;e syrienne. Israeuml;l, pays voisin de la Syrie, commente rarement les frappes au cas par cas, mais dit vouloir empecirc;cher l#39;Iran de s#39;implanter agrave; ses portes. Un responsable du ministegrave;re des Transports syrien, Sleimane Khalil, a indiqueacute; agrave; l#39;AFP que laquo; le seul tarmac opeacute;rationnel de l#39;aeacute;roport a eacute;teacute; endommageacute; raquo;.

La reacute;gion d#39;Alep, ougrave; les groupes relevant de l#39;Iran et de ses allieacute;s sont tregrave;s preacute;sents, et l#39;aeacute;roport ont eacute;teacute; viseacute;s agrave; plusieurs reprises par des raids israeacute;liens depuis le deacute;but de l#39;anneacute;e. Deacute;but mai, quatre soldats syriens et trois combattants eacute;trangers de groupes pro-iraniens, avaient eacute;teacute; tueacute;s dans des frappes qui avaient alors cibleacute; l#39;aeacute;roport et d#39;autres objectifs dont un deacute;pocirc;t d#39;armes, selon l#39;Observatoire syrien des droits de l#39;homme (OSDH).

En mars, des frappes israeacute;liennes avaient mis agrave; deux reprises l#39;aeacute;roport d#39;Alep hors service. La guerre en Syrie, deacute;clencheacute;e en 2011 par la reacute;pression de manifestations pro-deacute;mocratie, a fait plus d#39;un demi-million de morts et deacute;placeacute; plusieurs millions de personnes.

