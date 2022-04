Un navire chargé de plus de 33.000 tonnes de maïs accoste au port de Tripoli

Publicité

Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Un navire chargé de 33.400 tonnes de maïs en provenance d’Argentine est arrivé vendredi matin au port de Tripoli au Liban-Nord, alors que des craintes se font sentir sur la sécurité alimentaire du pays, à l’ombre de l’invasion russe de l’Ukraine, grenier à blé du monde.

Selon plusieurs médias locaux, le navire Magnum Energy transporte également des graines de soja, denrées destinées à des compagnies libanaises.

Début mars, le navire “Golden Bird” transportant une cargaison de 11.000 tonnes de blé était arrivé au port de Tripoli.

Le stock de blé subventionné permet au Liban de tenir “entre 20 jours et un mois au plus”, a prévenu jeudi Ahmad Hoteit, porte-parole des importateurs de blé. Mercredi, le ministre de l’Économie Amine Salam s’était pour sa part voulu rassurant quant aux réserves de blé. Il avait toutefois exprimé sa crainte de voir les prix augmenter, en fonction des cours mondiaux des matières premières, dont les hydrocarbures.

