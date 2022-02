Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le projet de transport en commun rapide par bus (BRT) a été au centre d’une réunion à laquelle ont participé le ministre des Travaux publics et des Transports, Ali Hamiyeh, des représentants de la Banque mondiale et du CDR en présence du directeur général des Chemins de fer, Ziad Nasr.

Les débats ont porté sur la possibilité de l’extension de ce projet à l’ensemble du territoire national alors que le projet initial portait exclusivement sur la liaison Beyrouth-Tabarja.

M. Hamiyeh a présenté sa “vision en détail”, soulignant qu’elle repose sur trois fondements: mener un recensement sur l’ensemble du territoire libanais en élaborant un schéma directeur des transports en commun ; établir un cadre juridique qui réglemente les relations entre les secteurs public et privé pour que l’Etat devienne le régulateur du secteur des transports, et le secteur privé en soit l’opérateur; sécuriser un financement auprès de la Banque mondiale pour préparer les études spéciales de ce schéma directeur et mettre en œuvre les infrastructures du projet.

M.Hamiyeh a considéré que «son plan peut être considéré comme le premier plan fondateur du projet de transport public au Liban dans son ensemble.»

Il a présenté son “plan dont le point de départ est le grand Beyrouth et sa périphérie, soulignant “la nécessité d’établir des stations d’attente et d’arrêt à l’intérieur de la capitale, et ses banlieues tout en construisant trois gares routières majeures, qui mènent vers le nord, le sud et la Bekaa.

À partir de ces trois stations, 25 lignes assureront le transport vers la gare routière créée dans chaque caza. Et de là, d’autres lignes de transport desserviront chaque ville du caza, selon une carte détaillée de ses villes.

“Ces stations auront une dimension économique et fondamentale dans la revitalisation du cycle économique, avec des retombées financières pour les secteurs public et privé, car elles peuvent contenir des projets d’investissement dans divers domaines, tels que les lieux de repos, les hôtels, les restaurants, cafétérias, magasins et autres », a encore dit M.Hamiyeh.