ANI – Le patriarche maronite Béchara Boutros Raï s’entretient en ce moment avec une délégation du bloc parlementaire de la “République forte”, présidée par la députée Setrida Geagea.

La délégation comprend les députés Antoine Habchi, Jihad Pakradouni, Elie Khoury, Razi Hajj, Said Asmar et Elias Estephan, ainsi que les anciens députés Eddy Abi Lamaa et Joseph Ishak.

