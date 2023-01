Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Une délégation du bloc parlementaire de la “République forte” des Forces Libanaises s’est rendue mardi à l’ambassade d’Australie à Beyrouth et a rencontré l’ambassadeur Andrew Barnes pour discuter des derniers développements politiques et économiques, en plus de l’enquête sur l’explosion du port de Beyrouth.

La délégation a informé l’ambassadeur de l’obstruction qui bloque les enquêtes et lui a remis une copie de la pétition qu’ils avaient précédemment soumise au Conseil des droits de l’homme des Nations unies. La délégation comprenait le député Ghassan Hasbani, l’ancien ministre Richard Kouyoumjian et le membre du Conseil central Marc Saad.

