Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Dans le cadre de la laquo; mission et du rocirc;le du ministegrave;re de la Culture dans la lutte contre le trafic illeacute;gal d#39;objets archeacute;ologiques raquo;, des piegrave;ces archeacute;ologiques libanaises qui avaient eacute;teacute; voleacute;es au Liban pendant la guerre civile vont ecirc;tre restitueacute;es au Liban depuis New York, a annonceacute; jeudi soir le ministegrave;re de la Culture dans un communiqueacute;.

nbsp;

Selon le communiqueacute; relayeacute; par l#39;Agence nationale d#39;information (ANI), les piegrave;ces archeacute;ologiques devraient ecirc;tre remises incessamment au ministegrave;re de la Culture au Liban. laquo; Le ministegrave;re de la Culture – Direction geacute;neacute;rale des antiquiteacute;s – a confirmeacute; le 8 avril 2020 l#39;existence d#39;une piegrave;ce archeacute;ologique portant le numeacute;ro E1787, qui est une tecirc;te en marbre d#39;un jeune romain. Elle a eacute;teacute; trouveacute;e pendant les fouilles du #39;World Dunan#39; en 1971 dans le temple d#39;Echmoun agrave; Saiuml;da raquo;, peut-on lire dans le communiqueacute;. laquo; Le ministre sortant de la Culture, Mohammad Mortada, a demandeacute; agrave; la Direction geacute;neacute;rale des antiquiteacute;s (DGA) d#39;agir rapidement et de prendre les mesures neacute;cessaires pour restituer cette piegrave;ce au Liban raquo;, ajoute le texte.

Retour assureacute; par CMA CGM

laquo; En conseacute;quence, le ministegrave;re de la Culture a contacteacute; les autoriteacute;s compeacute;tentes aux Eacute;tats-Unis pour qu#39;elles prennent les mesures neacute;cessaires agrave; cet eacute;gard, jusqu#39;agrave; ce que la piegrave;ce soit trouveacute;e en possession des Royal Athena Galleries agrave; New York raquo;, poursuit le communiqueacute;. laquo; Le ministegrave;re de la Culture a eacute;galement reccedil;u des informations indiquant la preacute;sence de 22 piegrave;ces de mosaiuml;que agrave; New York, en possession d#39;un individu nommeacute; Georges Lotfi. Ces piegrave;ces ont eacute;teacute; voleacute;es ou transporteacute;es illeacute;galement de Syrie et du Liban jusqu#39;aux Eacute;tats-Unis. Des enquecirc;tes ont eacute;teacute; ordonneacute;es pour deacute;terminer leur origine. Apregrave;s un examen approfondi de la question, et suite aux efforts intensifs du ministegrave;re de la Culture par l#39;intermeacute;diaire de la DGA, il a eacute;teacute; confirmeacute; que neuf de ces piegrave;ces provenaient du Liban et avaient eacute;teacute; saisies par un marchand d#39;antiquiteacute;s raquo;, preacute;cise le communiqueacute;.

En mars 2023, les autoriteacute;s compeacute;tentes des Eacute;tats-Unis avaient confirmeacute; la deacute;couverte de deux piegrave;ces suppleacute;mentaires provenant eacute;galement du Liban.

Le consulat libanais agrave; New York, par l#39;intermeacute;diaire du ministegrave;re libanais des Affaires eacute;trangegrave;res, a superviseacute; les formaliteacute;s de reacute;ception et de restitution des antiquiteacute;s. Ces objets seront expeacute;dieacute;s gratuitement au Liban par la compagnie CMA CGM.