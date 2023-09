Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;Les demandes d#39;asile enregistreacute;es dans les pays de l#39;Union europeacute;enne, la Norvegrave;ge et la Suisse au premier semestre 2023 ont augmenteacute; de 28% par rapport agrave; la mecirc;me peacute;riode l#39;anneacute;e preacute;ceacute;dente, a annonceacute; mardi l#39;Agence de l#39;UE pour l#39;asile.

Quelque 519.000 demandes d#39;asile ont eacute;teacute; deacute;poseacute;es dans ces 29 pays entre janvier et fin juin, indique l#39;agence, estimant que quot;d#39;apregrave;s les tendances actuelles, les demandes pourraient exceacute;der un million d#39;ici la fin de l#39;anneacute;equot;. Les Syriens, Afghans, Veacute;neacute;zueacute;liens, Turcs et Colombiens sont les principaux demandeurs, comptant pour 44% des requecirc;tes.

Les demandes au premier semestre sont au plus haut agrave; cette peacute;riode de l#39;anneacute;e depuis 2015-2016. En 2015-2016, lors de l#39;afflux de reacute;fugieacute;s en Europe provoqueacute; notamment par l#39;enlisement du conflit en Syrie, le nombre de demandes d#39;asile avait atteint 1,3 million (en 2015) et 1,2 million (en 2016). En 2022, elles eacute;taient de 994.945.

L#39;Allemagne est le pays qui a reccedil;u le plus de dossiers: 30% du total, et pregrave;s de deux fois plus que l#39;Espagne (17%) et la France (16%). L#39;agence souligne qu#39;en raison de cette hausse, de nombreux pays europeacute;ens quot;sont sous pression pour traiter les demandesquot;, et que le nombre de dossiers en attente de deacute;cision a augmenteacute; de 34% par rapport agrave; 2022.

Quelque 41% des demandes en premiegrave;re instance ont reccedil;u une reacute;ponse positive. Par ailleurs, quelque 4 millions d#39;Ukrainiens fuyant l#39;invasion russe beacute;neacute;ficient actuellement d#39;une protection temporaire dans l#39;UE.

