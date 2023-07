Agence Nationale d’Information (NNA)

La municipaliteacute; de Falougha ouvrira les Festivals d#39;eacute;teacute; de Falougha 2023 dans sa septiegrave;me avec une exposition d#39;art et de patrimoine et un marcheacute; de produits alimentaires pour plus de 80 exposants de toutes les reacute;gions libanaises.

