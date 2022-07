Par Ghassan Chiha

Lebanonfiles.com a récemment publié un article sur les choix de Samy Gemayel : https://www.lebanonfiles.com/articles/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%AF/.

Les choix électoraux de Samy Gemayel sont fortement critiqués au sein même du parti Kataëb :

Il a écarté la candidature de l’ancien député Samer Saadé à Batroun au profit de celle d l’avocat Majed Harb qui a perdu aux élections législatives du 15 mai dernier…

Samer Saadé est le fils de l’ancien député et ministre Georges Saadé. Ce dernier a été le chef du parti entre 1986 et 1998. Elu en 1986 grâce aux soutiens d’Amine Gemayel alors Président de la République et de Samir Geagea, son élection a longtemps été contestée en justice par son prédécesseur Elie Karamé, chef du parti entre 1984 et 1986. La justice a d’ailleurs donné raison à Elie Karamé en 2005 mais le parti a fait appel. Samir Geagea soutint la réélection de Georges Saadé à la tête du parti en 1989 (les deux avaient soutenu l’accord de Taëf contre la volonté des Kataëb, des Libanais en général et des chrétiens en particulier) puis l’affronta aux élections internes de 1992. Georges Saadé réussit à se maintenir à la tête du parti mais Samir Geagea et ses partisans firent alors dissidence. Il put être réélu ensuite grâce au soutien de l’occupant syrien. Majed Harb est le fils de l’ancien député et ministre Boutros Harb qui avait également accepté l’accord de Taëf. Les Harb n’appartiennent pas aux Kataëb.

Il a écarté la candidature de Jihad Pakradouni, largement élu à Beyrouth sur la liste du parti des Forces libanaises…

Jihad Pakradouni est le fils de Karim Pakradouni l’ancien chef du parti entre 2001 et 2007. Proche de la Syrie, Karim Pakradouni a également été proche de Samir Geagea et l’un de ses avocats quand il était en prison mais a soutenu Georges Saadé puis a passé un accord avec Amine Gemayel après la victoire en justice d’Elie Karamé pour que l’ancien Président de la République prenne seul la tête du parti en 2008.

Il a écarté la candidature du cadre kataëb Elie Cordahi qui a alors rejoint la liste commune Parti socialiste progressiste (joumblattiste)-Parti des Forces libanaises (geageaiste) sans pouvoir l’emporter.

Il a également écarté les candidatures d’autres anciens cadres du parti : Rafic Ghanem et Sassine Sassine.

Le parti des Forces libanaises (FL) a profité des mauvais choix de Samy Gemayel à Batroun, à Beyrouth et au Chouf. Plus grave encore, le parti des FL a remporté pour la première fois deux sièges au Metn-Nord qui est censé être le fief du parti Kataëb même si le Courant patriotique libre y est également très puissant ainsi que la famille Murr et le parti arménien Tachnag et dans une moindre mesure le Parti social-national syrien. Le parti des FL a pu remporter un des quatre sièges maronites de la circonscription parce que Samy Gemayel, Albert Kostanian et autres ont travaillé à empêcher la formation d’une liste de candidats indépendants composée entre autres de Fouad Abou Nader, ancien chef des Forces libanaises et ancien cadre du parti Kataëb, de l’ancien député Ghassan Moukheiber et de l’ancien chef des étudiants du parti des FL alors interdit Selman Samaha en convainquant certains candidats potentiels de rejoindre la liste kataëb. L’existence d’une telle liste de candidats indépendants aurait permis, selon les sondeurs comme Rabih Haber, l’élection de Fouad Abou Nader et empêcher l’élection de Razi el-Hajj, candidat sur la liste du parti des FL.

Lebanonfiles.com revient également sur le fait que le parti a dépensé beaucoup d’argent pour la candidature de Sélim Sayegh qui ne l’a emporté qu’avec 3 500 voix et uniquement parce qu’il était sur la liste de Nehmat Frem. Ces 3 500 voix kataëb n’étaient d’ailleurs pas nécessaires à Nehmat Frem pour remporter deux sièges au Kesrouan.

Enfin, le site internet dit que l’ancien Président Amine Gemayel tente de contenir les antagonismes au sein du parti et même de la famille.

Dans quelques mois auront lieu les élections internes pour la présidence du parti.

Samy Gemayel part favori en raison du type de scrutin et du mode électoral mais quid de sa légitimité ? Rappelons que 400 grands électeurs sont appelés à élire le chef du parti. La moitié est désignée directement par le président sortant. Ce dernier est aujourd’hui Samy Gemayel qui écarte voire radie ses opposants. Les 200 grands électeurs restants, censés être élus par les adhérents, sont donc des partisans du chef féodal.

Cette élection n’a donc rien de démocratique.