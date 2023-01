Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI- Le correspondant de l’Agence nationale d’information (ANI) a rapporté que le jeune Wiliam Noun a été libéré et qu’il a quitté les locaux de la direction générale de la Sûreté de l’Etat à Ramlet el Baïda

