تنهار قيمة الليرة اللبنانية على منصة مصرف لبنان للصرافة المسماة الصيرفة ، بمعدل تعادل 21 ألف ليرة لبنانية / دولار. تم تداول 3،500،000 مليون دولار يوم الجمعة ، 26 تشرين الثاني ، في حين أن الليرة اللبنانية هي الأخرى عند أدنى مستوى لها في السوق السوداء ، مع تعادل أعلى من 25000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي هدد فيه مصرف لبنان باتخاذ إجراءات قانونية ضد منصات تنزيل التطبيقات الرئيسية في بيان صدر اليوم.

هذا التدهور ليس مفاجئًا ، لكن احكم على المختصين الذين أشاروا إلى أن مصرف لبنان ألزم مستوردي المحروقات على وجه الخصوص بتمويل 10٪ من مشترياتهم في الأسواق الموازية ، ما أدى إلى ضغط إضافي على الليرة اللبنانية.

بالإضافة إلى هذا القرار ، يستبق المشغلون أيضًا زيادة وشيكة في المعروض النقدي ، لصالح مشروع لزيادة بدلات النقل الممنوحة لموظفي الخدمة المدنية أو حقيقة منح هؤلاء الموظفين المدنيين والمتقاعدين من الوظيفة. نصف شهر إضافي في محاولة عقيمة لمواجهة التدهور في قيمة أجورهم.