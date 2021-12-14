تجاوز تعادل الليرة اللبنانية الآن 28000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي ، مما جعل الناس يتساءلون عن أسباب هذا التدهور الإضافي.

يجب أن نتذكر أنه الآن ، الحد الأدنى للأجور الذي كان يعادل 450 دولارًا أمريكيًا قبل عامين بالكاد ، يقترب الآن من 20 دولارًا أمريكيًا وأن متوسط الأجر ، 1500000 ليرة لبنانية ، يساوي حوالي 55 دولارًا فقط ، مما يدفع جزءًا كبيرًا من السكان. في الفقر. قال مسؤول في الأمم المتحدة الشهر الماضي إن أكثر من 80٪ من السكان يعيشون الآن تحت خط الفقر وحتى 42٪ في حالة فقر مدقع.

يذكر أن محافظ مصرف لبنان رياض سلامة رفع التكافؤ المستخدم في التعميم 151 من 3900 ليرة لبنانية إلى 8000 ليرة لبنانية لسحب اللولار ، بناء على طلب رئيس الغرفة نبيه بري ، علما أن المصاصات هي 15٪ إلى 20٪ من الدولار الحقيقي.

وهذا يعني أن مصرف لبنان يدرك ضمنيًا أن الهدف التالي لسعر الصرف في السوق السوداء سيكون 40.000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي ، وجميع المعلمات الثابتة الأخرى ، والتي تتماشى أيضًا مع خطة زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 600000 ليرة لبنانية أي ما يعادل 30 لا يزال الدولار عند 2 مليون جنيه يساوي 30 دولارًا أمريكيًا دون أي مكاسب إنتاجية ، مما يؤدي إلى نفس التكافؤ.

من الواضح أنه لا يوجد سبب واحد لهذا التدهور في العملة المحلية لمدة عامين حتى الآن ، بخلاف سلسلة من القرارات السيئة ، واحدة تلو الأخرى ، مثل وضع سياسة صيانة. التكافؤ مقابل الدولار مقابل 25 ، وبالتالي زيادة الضغط النقدي بدلاً من تعويم الجنيه ، وزيادة عرض النقود لمدة عامين دون أي سيطرة حقيقية ، وغياب الرؤية الاقتصادية والمالية ، خاصة في القطاع المصرفي ، وانعدام الثقة في البنوك الحالية منذ إدخال النظام غير الرسمي. ضوابط رأس المال ، وإنهاء الدعم الذي سيطر إلى حد ما على التضخم وحتى اليوم زيادة الطلب في السوق السوداء خاصة وأن بنك لبنان يقدر أن 15٪ من مشتريات الوقود يجب أن يتم تمويلها من خلال الأسواق الموازية بدلاً من 100٪ عبر منصته الصيرفة ، الذي من المفترض أن يلبي طلب المؤسسات f in Financials لتوحيد أسعار الصرف وسأمرر الباقي.