فكلما ذُكر أو استُدعى اسم القديس اللبناني بقاعكفرا ، فغني عن القول ، لكل من يعرف هذا الرقم من قريب أو بعيد ، أن يفكر في صورة راهب الرهبانية. اللبناني الماروني بتأمل كامل ، بعيون مغلقة. على خلفية خضراء ، مرتديًا اللون الأسود بالكامل ، في ظلال الأرض والمغرة ، هذا الرجل العجوز الذي أحب لبنانه وأبنائه كثيرًا ، لا يتوقف أبدًا عن عمل المعجزة بعد المعجزة ويراقب بذور الأرز.

اليوم ، عند عبور عتبة دير مار مارون في عنّايا ، يرحب حضور جديد بالزائرين ، في تكتم ولكن بشكل مذهل ، على أحد الجدران المجاورة للكنيسة القديمة: أيقونة مار شربل.

تكوين أيقوني جديد

أيقونة جديدة ، أول ما يتبناه رهبان الدير ، لما تحمله من عناصر تتفق مع معنى وتاريخ القديس ، مع احترام التقاليد الشرقية والمحلية. من المفيد أن نتذكر أن الأيقونة ليست عملاً فنياً بسيطاً ؛ إنه مصدر تصويري يحمل روحانية ، ولاهوتًا بصريًا ، وتعليمًا من خلال الصورة. وهو في الوقت نفسه وساطة بين الله والإنسان ، وملتقى ، وجسر بين المؤمنين والله.

أيقونة مار شربل الجديدة في صلاة ، محاطة بمشاهد من حياته ، منذ طفولته حتى وفاته برائحة القداسة. لحظات مهمة ومهمة متمثلة في شرائع أيقونية ، مع احترام قصة حياته والتراث الأيقوني وتراثنا السرياني الماروني واللبناني.

شركة نظر بين القديس والمؤمنين

وفقًا لتقليد تم تحديده بشكل صارم منذ بداية المسيحية ، فإن الشخصيات الأيقونية تفتح أعينها دائمًا. في الأيقونة ، لا يستطيع القديس أن يغمض عينيه عندما يكون في حضرة الله ، ولا عندما يخاطبه مؤمن. القديس شربل في مجد في قلب التكوين ، يفتح وجهه الهادئ عينيه ليرسم وجهه على وجه ربه. تُمنح ديناميكية خاصة على هذا الوجه الأيقوني من خلال عيون تنادي المؤمنين يتحدثون إليه ، وتؤكد حضوره اليقظ للصلاة الموجهة إليه ، حتى تصبح الشركة بينه وبين المؤمنين.

من خلال شركة النظرة هذه ، يتم إدراك الدعوات وجعلها ملموسة ، وتحدث المعجزة. يبدو أن مار شربل يبتسم قليلًا ، ويكشف هكذا عن تطويبة روحه لخالقه.

تحت فرشاة باسكال القرم

باسكال القرم قبل تسليم الأيقونة إلى الدير.

مصدر الصورة: ماري جوزيه رزق الله

وهكذا ، تحت إشراف الرسامة اللبنانية باسكال القرم ، من الفرع الفني لقرم دي غوستا ، فتح القديس اللبناني عينيه بتركيبة تجمع بين الألوان الزاهية والألوان الأرضية والسماوية. بعد ثمانية أشهر من التأمل والرسومات والأبحاث التاريخية والتشريحية والفنية ، نجح القرم في كتابة الأيقونة التي تلخص حياة القديس اللبناني وصورته وروحانيته.

متأثرة بحماسة خاصة كرستها لمار شربل ، فهي واثقة من أن النتيجة التي تم الحصول عليها هي ثمرة الصلاة اليومية وإرادة القديس في الظهور في هذه الصفات للمشاهد. شانس ، وهو لقب بروفيدنس ، أراد وضع اللمسة الأخيرة في 8 مايو 2016 ، يوم ذكرى ولادة الطفل شربل مخلوف.

صنع باسكال القرم ، الحائز على DEA in Sacred Art من USEK ، أيقونات ولوحات منذ عام 1998 ، موجودة في أماكن العبادة أو في منازل خاصة في جميع أنحاء العالم: لبنان ، سوريا ، قبرص ، إيطاليا ، الفاتيكان ، المكسيك ، الولايات المتحدة ، أفريقيا ، أستراليا ، إلخ. كما أنها تدرس الأيقونات في USEK.

لمزيد من

سيتوفر كتيب صغير قريبًا في الدير ، يقدم شرحًا تاريخيًا وأيقونيًا بالإضافة إلى قراءة رمزية وترتيب زمني للأيقونة. من الضروري أن نتذكر أن هذه الأيقونة الجديدة لا تلغي بأي حال من الأحوال الصورة الحالية للقديس ، لكنها تضع حداً للمحاولات المختلفة التي أخطأت تسميتها “أيقونة مار شربل” لأنها لا تراعي الشرائع الأيقونية. لدينا الآن صورة مقدسة تمثل الصورة الرمزية للقديس شربل بعيون مغلقة ، إلى جانب أيقونة القديس شربل في مجد تحيط بها مناظر من حياته.

بقلم ماري جوزيه رزق الله

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