بعد عام على استقالة حكومة حسان دياب ، في 10 آب 2020 ، بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت ، لا يزال لبنان بلا حكومة جديدة رغم حالة الطوارئ التي يجد نفسه فيها ، بين الأزمة الاقتصادية والتدهور. عن الوضع الاجتماعي ، الخوف من رؤية الوضع الأمني أو حتى الآن أزمة سياسية.

بعد انسحاب مصطفى أديب ثم سعد الحريري ، جاء دور نجيب ميقاتي لمحاولة تشكيل حكومة جديدة. ومع ذلك ، فإن الأخيرة ستواجه مطالب مختلفة للأحزاب السياسية ، بين وزارة المالية التي تطالب بها حركة أمل ، أو وزارتي الداخلية والعدل ، التي يطالب بها كل من رؤساء الوزراء السابقين نيابة عن المجتمع. السنة والرئاسة للجمهورية على خلفية قضايا المحاكم المختلفة.

وفي حال رغب نجيب ميقاتي في الحفاظ على التوزيع نفسه بين الطوائف الدينية ، فإن رئاسة الجمهورية ستطالب بالتناوب على مختلف الحقائب السيادية ، وفق المبادرة الفرنسية ، نوهت مصادر قريبة من قصر بعبدا ، مؤكدة أن ملفات مختلفة تخص شخصيات. مقربون من رئيس مجلس النواب نبيه بري أو حتى رؤساء وزراء سابقون في المحكمة. من جانبهم ، يعتقد زعماء السنة أن رغبة بعبدا في السيطرة على وزارة الداخلية تأتي في وقت تتولى فيه الأخيرة تنظيم الانتخابات التشريعية في أيار 2022.

هناك ملف مهم آخر الآن هو الشؤون الاجتماعية ، التي سيعتمد عليها برنامج تقنين الفئات السكانية الضعيفة ، والتي يمكن أن تتحول في حد ذاتها إلى أداة انتخابية. ويطالب النائب السابق وليد جنبلاط بهذه الوزارة نيابة عن الطائفة الدرزية.

خلال العام الماضي ، انهارت الليرة اللبنانية أيضًا مقابل الدولار ، حيث انخفضت من أقل من 8000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي إلى أكثر من 20000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي. وقد أدى هذا التدهور إلى خسارة حادة في القوة الشرائية للسكان ، مما جعل أكثر من 75٪ منهم يعتبرون معرضين للخطر.

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