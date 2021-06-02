في خطاب للأمة ، قدر رئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب أن الحسابات السياسية تبدد أي بصيص أمل في لبنان ، فيما يواجه السكان مشاكل لوجستية كبيرة للحصول على الأدوية أو الحليب أو حتى البنزين ، التي تتجاوز أسعارها قدراتهم المالية. كما استنكر الوضع الاقتصادي الذي يدفع بالكثير من الأكفاء إلى المنفى.

وبالتالي ، قد تهدد هذه الأزمة أسس الدولة اللبنانية ودستورها ومؤسساتها.

هذه الأزمة نتجت عن تراكم الأخطاء ، كما يشير رئيس الوزراء المنتهية ولايته ، في السياسات المالية السابقة. ويشير إلى أن حكومته تبنت مع ذلك خطة لإنهاء الأزمة وبدأت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قبل مواجهة بعض العقبات.

وحذر حسان دياب من التبعات اليومية للأزمة الاقتصادية ، معتقدًا أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تدعو إلى تشكيل حكومة ، وتأكيدًا لما ورد في تقرير البنك الدولي الذي قدر في تقرير نُشر مؤخرًا أن هذا قد تكون الأزمة واحدة من أسوأ الأزمات في العالم منذ عام 1850.

نحن غير قادرين على تشكيل حكومة لحل المشاكل الاقتصادية والطبقة السياسية فشلت في مواجهة التحديات والحصار المفروض خارج لبنان. حسن دياب

لذلك فهو يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة للتعامل مع الأزمة المالية والاجتماعية والاقتصادية ، واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، ولتطبيق خطة الإنعاش التي أقرها مجلس الوزراء.

الإعلان رسمياً عن تخفيض الأموال المخصصة لبرنامج الدعم

وبذلك أعلن رئيس الوزراء رسمياً التخفيض التدريجي لبرنامج الدعم لاستيراد الضروريات الأساسية ، مستنكراً النقص المتوقع بسبب تخزين بعض التجار لها. يجب أيضًا مكافحة التهريب.

كما ستمارس ضغوط خارجية لمنع وصول المساعدات الدولية إلى لبنان ، كما ندد حسان دياب.

عدم القدرة على تشكيل حكومة ، كما يرى رئيس الوزراء ، لمواجهة الوضع والضغوط الخارجية يدفع لبنان نحو الانهيار التام الذي قد يكون الشعب اللبناني ضحية له.

وقال حسان دياب قبل أن يطالب القوى السياسية بتقديم تنازلات للتعامل مع الوضع الراهن “أطلب منكم التحلي بالصبر على أي قرار يتخذه أي طرف يفاقم معاناتهم”.

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