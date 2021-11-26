في حديثه على قناة MTV Lebanon ، نفى وزير الزراعة عباس الحاج حسن ، وهو صديق مقرب من حزب الله ، تقارير عن اجتماع محتمل لحكومة ميقاتي الثالث ، وبالتالي استبعد أي حل للأزمة السياسية التي تهز لبنان بعد اتهام العديد من الوزراء السابقين بمن فيهم أقارب رئيس الغرفة نبيه بري في قضية تفجير مرفأ بيروت.

وشدد ، مع ذلك ، على أن هناك عدة مبادرات جارية ، ملمحًا إلى إشاعات عن اتفاق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الغرفة ورئيس مجلس الوزراء لإقالة القاضي طارق بيطار من التحقيق. وللتذكير ، وجه الأخير لائحة اتهام بالإهمال الجنائي والقتل العمد لعدد من أقارب نبيه بري. وأعلن وزراء حركة أمل وحزب الله بعد ذلك مقاطعتهم للحكومة بعد أن هددوا بالاستقالة.

وبحسب عباس الحاج حسن ، فإن “لبنان محكوم عليه بمعالجة القضايا بشكل وطني وشامل لأنه بلد يتسم بالتعايش بين جميع مكوناته” ، مردداً تصريحات رئيس الغرفة ، معتبراً أن المشكلة هي داخلي. ويقدر بذلك أنه لا بد من تنظيم جلسة للنظر في 3 ملفات ، “ملف القاضي طارق البيطار ، التحقيق في جريمة الطيونة وتنظيم العلاقات مع الأشقاء العرب” ، متهماً “يد غير وطنية”. يعطل ويشل إدارات الدولة.