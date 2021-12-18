وأشار وزير التربية الوطنية عباس الحلبي إلى أنه بموجب القانون 515 لعام 1996 ، تحظر اللوائح أي زيادة في الرسوم الدراسية “طالما لا توجد رسوم جديدة تفرضها اللوائح والقوانين الجديدة”. كما أشار إلى أن دفع الرسوم الدراسية يتم فقط بالليرة اللبنانية وليس بالعملات الأجنبية ، كما يجب أن تُدفع ميزانية المدرسة بالعملة الوطنية.

إضافة إلى ذلك ، نصّ قانون النقد والتسليف على بقاء الليرة اللبنانية هي الوحدة المرجعية.

ومع ذلك ، فإن تعليق اللوائح معروض حاليًا على مجلس النواب. تتم دراسة هذا التعليق بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. ويشير الوزير إلى أن الأمر يتعلق بالمحافظة على قطاع التعليم.

وتأتي هذه المعلومات في وقت يشير تقرير جديد للأمم المتحدة إلى أن مليون طفل في لبنان معرضون لخطر العنف بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في أرض الأرز.

يُعتقد الآن أن 1.8 مليون طفل يعيشون تحت خط الفقر ، وهو وضع ازداد سوءًا مقارنة بعام 2019 عندما كان هذا هو الحال بالنسبة لـ 900 ألف طفل. في مواجهة هذا الوضع ، قد يُجبر العديد من الأطفال أيضًا على العمل ، أو حتى الزواج قسراً ، وبالتالي التسرب من المدرسة.