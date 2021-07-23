وصلت ثلاث ناقلات إلى لبنان ويقال إنها تفرغ حمولتها الثمينة من الوقود ، كما علمنا من مصدر إعلامي. تأتي هذه المعلومات في الوقت الذي يمر فيه لبنان بأزمة اقتصادية خطيرة انكشف عنها في أيار 2019 نقص السيولة بالعملات الأجنبية وظهور السوق السوداء.

منذ ذلك الحين ، ازداد الوضع تدهوراً ، مع استحالة شراء اللبنانيين حتى للوقود وزيت الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز وكذلك لمحطات الطاقة ، مما أدى إلى انهيار متتالي لقطاعات مختلفة مثل تلك المتعلقة بتوزيع المياه.

بالإضافة إلى ذلك ، ارتفعت أسعار الوقود في بداية الشهر بنسبة 30٪ بعد أن قررت السلطات اللبنانية زيادة معدل التكافؤ المستخدم في إطار برنامج الدعم الخاص ببنك لبنان من 1507 ليرة لبنانية / دولار أمريكي إلى 3900 ليرة لبنانية / دولار أمريكي وبذلك يرتفع السعر من 20 لترًا. إلى 76000 ل.ل. قال ممثل لأصحاب محطات الوقود صباح اليوم ، إن سعر علبة البنزين سعة 20 لترًا قد يصل إلى 360 ألف ليرة.

غير أن تفريغ هذه الناقلات يظل مرهوناً بإفراج مصرف لبنان عن الاعتمادات اللازمة لدفع أجور مالكي الشحنات. في الوقت الحالي ، اتضح أنه غير قادر ، أسبوعًا بعد أسبوع ، على دفع هذه المبالغ على خلفية الاحتياطيات النقدية غير الكافية الآن.

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