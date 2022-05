La livre libanaise se rapproche désormais de son plus bas historique avec un taux de parité au marché noir, à l’heure où écrites ces lignes à 33600 LL/USD à l’achat et à 33 650 LL/USD à la vente, son plus bas niveau depuis décembre 2021, quand il avait alors touché son plus bas historique à 34 000 LL/USD.

La parité de livre libanaise touche également son plus bas historique sur la plateforme électronique de la Banque du Liban avec un taux de change affiché de 24 300 LL/USD sur fond d’une réduction des montants injectés quotidiennement par la banque centrale.

Cette détérioration brutale de la livre libanaise face au dollar était attendue pour après les élections législatives du 15 mai dernier selon les observateurs, en raison de l’incapacité de la Banque du Liban à maintenir sa politique d’injection de devises étrangères sur le marché en raison de la dégradation de l’état de ses réserves monétaires.

La banque centrale a ainsi dû arrête ses subventions accordées jusqu’à présent à l’achat de traitement en faveur des personnes souffrant de maladies chroniques ou encore de cancers. Par ailleurs, elle a également réduit le montant injecté via sa plateforme électronique Sayrafa.