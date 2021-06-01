ويقدر مؤلفو تقرير جديد نشره البنك الدولي أن من المحتمل أن تكون الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان واحدة من عشر أزمات ، إن لم تكن واحدة من أسوأ ثلاث أزمات شهدها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. .

وبذلك انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 55 مليار دولار في 2018 إلى 33 مليار دولار في 2020.

ومن بين المتهمين ، تشير السلطات اللبنانية ، السياسية لقطاعات معينة وكذلك مصرف لبنان ، إلى واضعي التقرير:

في نسخة خريف 2020 من LEM ، وصفت الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان بأنها الاكتئاب المتعمد . منذ أكثر من عام ، عانت السلطات اللبنانية من سلسلة من الأزمات المتتالية – على وجه التحديد ، أكبر أزمة مالية واقتصادية في البلاد في زمن السلم ، COVID-19 والانفجار في مرفأ بيروت – والتي قدمت بشكل متعمد استجابات سياسية غير كافية. . أوجه القصور التي للأسف لا تأتي من نقص المعلومات أو التوجيهات السيئة ولكن من مزيج (1) عدم وجود توافق سياسي حول مبادرات السياسة الفعالة و (2) إجماع سياسي يدافع عن نظام اقتصادي فاشل – نظام أفاد البعض لفترة طويلة. في مواجهة هذه التحديات ، تتمتع البلاد حاليًا بسلطة تنفيذية لا تعمل بكامل طاقتها ، وتنتظر تشكيل حكومتها الثالثة خلال ما يزيد قليلاً عن عام ، وهي مشلولة بفراغ مؤسسي استمر لأكثر من عام .8 أشهر. تقرير البنك الدولي.

يعيش أكثر من نصف السكان حاليًا تحت خط الفقر ، حتى أن 41٪ من الأسر تعاني من صعوبات في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء.

ومن أسباب هذه الصعوبات ، الزيادة السريعة في عرض النقود التي أدت إلى تدهور تكافؤ الليرة اللبنانية مقابل الدولار ، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي ، وتدهور فعلي في بعض المؤشرات المالية على الرغم من التحسن الظاهر والانخفاض. في الواردات بسبب استنفاد الاحتياطيات النقدية وسياسة التخلص من المديونية على حساب المودعين.

وبالتالي قاموا بشرح الآليات التي تم وضعها والهندسة المالية الشهيرة لمصرف لبنان ، والتي بدورها تحوّل جزءًا كبيرًا من خسائرها المالية إلى المودعين.

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