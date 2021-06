La crise économique libanaise, probablement une des trois pires crises depuis le XIXème siècle (Banque Mondiale)

Ainsi, le PIB a chuté de 55 milliards de dollars en 2018 à 33 milliards de dollars en 2020.

Au rang des accusés, les autorités libanaises à la fois politiques pour certains secteurs mais également la Banque du Liban, indiquent les auteurs du rapport:

Dans l’édition Automne 2020 du LEM, la crise économique que traverse le Liban a été qualifié de Dépression Délibérée. Pendant plus d’un ans, les autorités libanaises ont été assaillies par une série de crises successives — à savoir, la plus grande crise financière et économique du pays en temps de paix, la COVID-19 et l’explosion du Port de Beyrouth — auxquelles ils ont apporté des réponses politiques délibérément inadéquates. Inadéquations qui mal- heureusement ne proviennent pas d’un manque d’informations ou de mauvaises directives mais d’une combinaison (i) d’un manque de consensus politique à l’égard d’initiatives de politiques effectives ; et (ii) d’un consensus politique qui défend un système économique en faillite — un système qui a profité à certains pendant longtemps. Face à ces défis, le pays est actuellement doté d’un pouvoir exécutif qui n’est pas pleinement fonctionnel, attendant la formation de son troisième gouvernement en un peu plus d’un an, et est paralysé par un vide institutionnel qui dure depuis plus de 8 mois.

Rapport de la Banque Mondiale.