أكدت المحكمة الخاصة بلبنان إغلاقها المقبل اعتبارًا من يوليو / تموز بسبب تأخر السلطات اللبنانية في السداد ، التي تواجه أزمة مالية خطيرة.

وللتذكير ، تم فتحها لمحاكمة الأشخاص المشتبه في تورطهم في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وبعض الهجمات التي ارتكبت بين عامي 2004 و 2007.

أنشئت في عام 2007 ، لفترة مبدئية مدتها ثلاث سنوات تم تجديدها منذ ذلك الحين ، وتعمل منذ عام 2009 ، ويمول لبنان ما يصل إلى 49٪ من نفقاتها و 51٪ من المجتمع الدولي. في المجموع ، ستكلف هذه المؤسسة ما يصل إلى 55 مليون دولار سنويًا.

في الوقت الحالي ، هذه المؤسسة مثيرة للجدل إلى حد ما في لبنان بعد توجيه لائحة اتهام لأعضاء حزب الله متهمين بالتورط في اغتيال رفيق الحريري وإصدار حكم في عام 2020 أثبت أنه غير مذنب. دليل.

التهديدات المتعلقة بتمويلها كانت قد سمعت بالفعل من خلال اعتراف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، الذي كان قد قدر ، في وقت مبكر في فبراير الماضي ، أن المساهمة اللبنانية ستكون غير مؤكدة. ثم قدّر المسؤول الأممي أن المؤسسة قد توقف عملها في النصف الأول من عام 2021. أدت الجهود المبذولة لخفض تكاليف التشغيل بنسبة 40٪ إلى خفض تكاليف تشغيل المحكمة حيث تطالب الأمم المتحدة بمبلغ 25 مليون دولار من أعضائها لتغطية الرصيد المتبقي. تم العثور على 15.5 مليون دولار فقط حتى الآن.

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